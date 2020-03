Jeep Grand Cherokee 2020 ora include i pacchetti di sicurezza ProTech

Jeep ha deciso di aggiornare la gamma 2020 della sua Jeep Grand Cherokee, introducendo dei nuovi pacchetti di sicurezza che ora sono identificabili con il nome di ProTech.

Il pacchetto ProTech I, noto precedentemente come Standard Safety Content, arriva di serie su tutti i modelli della Grand Cherokee 2020 e include il monitoraggio dei punti ciechi con il sistema Rear Cross Detection, il sistema ParkSense per aiutare il conducente ad effettuare parcheggi in retromarcia e la telecamera posteriore ParkView.

Jeep Grand Cherokee: la gamma 2020 del SUV full-size ora propone i nuovi pacchetti ProTech

Il pacchetto ProTech II è disponibile sulle varianti Laredo E, Upland, Altitude e North Edition ed è nuovo per il model year 2020. Questo è disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo di listino di 875 dollari (798 euro). Tale pack propone i sistemi Forward Collision Warning+, LaneSense Lane Departure Warning+, Auto High Beam Headlamps e Advanced Brake Assist.

Conosciuto come Jeep Advanced Active Safety Group nel 2019, il pacchetto è stato rinominato come ProTech III per il 2020 ed è disponibile al prezzo di 1495 dollari (1363 euro). Il package può essere aggiunto alla Jeep Grand Cherokee in versione Limited, Limited X, Trailhawk e Overland.

Questo comprende cruise control adattivo con Stop, Full-Speed Collision Warning+, LaneSense Lane Departure Warning+, Parallel & Perpendicular Park Assist, Rain Sensitive Windshield Wipers e Advanced Brake Assist.

Considerato da molti come il SUV più premiato di sempre, la Jeep Grand Cherokee continua ad essere in prima linea nel segmento degli Sport Utility Vehicle full-size. A questo punto, molti sono in attesa di scoprire tutte le caratteristiche della nuova generazione che recentemente è stata avvistata in varie foto spia.