Formula 1: entro 3 settimane sarà deciso il destino del Gp del Canada

Il Gran Premio del Canada è diventato in questo momento la gara di debutto della stagione di Formula 1 dopo vari rinvii o cancellazioni di gare in F1. Prima di Pasqua verrà presa la decisione di confermare o posticipare l’evento. Il presidente dei promotori della gara del Gran Premio del Canada, Octane Racing Group, François Dumontier, ha fissato una scadenza per Pasqua per il rinvio o la cancellazione dell’evento di Montreal. “Abbiamo una finestra di tre settimane prima di dover prendere una decisione”, ha dichiarato Dumontier in una teleconferenza martedì.

Nonostante le attuali difficoltà del mondo, Dumontier è stato rinfrancato dai commenti del Premier del Quebec, François Legault. “Dovremmo prendere una decisione entro il fine settimana di Pasqua e ha detto che tutti i servizi non essenziali saranno cancellati fino al 13 aprile. Se la situazione è migliorata da allora, potremmo andare avanti e avere il sito pronto nei tempi previsti. Tutto il nostro personale sta lavorando da casa in questo momento ma potremmo mobilitarci rapidamente quando avremo il via libera.”

A differenza delle altre sedi del “circuito cittadino” Monaco e Azerbaigian, l’eCircuit Gilles Villeneuve è una sede semi-permanente, il che significa che è necessario meno lavoro per effettuare la conversione completa alla sede del Gran Premio. “Siamo in una posizione migliore rispetto a Monaco o Baku, dove corrono per le strade della città e devono costruire una pista”, ha continuato Dumontier. “Abbiamo già il tracciato … Siamo ottimisti ma sappiamo anche che le cose cambiano di ora in ora, quindi siamo anche realistici.”

