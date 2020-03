Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: veloce e potente nonostante il peso | Video

Ormai non è necessario più spendere milioni per accedere alla pura potenza in quanto le moderne muscle car sono diventate più performanti di moltissime supercar. Ad esempio, l’ultima proposta di Dodge in questo segmento riesce ad essere estremamente prestante. Stiamo parlando della Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye.

Si tratta di una coupé grossa, pesante, potente e veloce in grado di percorrere il quarto di miglio in 10,3 secondi a una velocità di 211 km/h senza problemi. Sotto il cofano troviamo il motore Hemi V8 da 6.2 litri con un compressore volumetrico da 2.7 litri e diverse altre caratteristiche aggiuntive.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: l’Hemi V8 riesce a sviluppare oltre 800 CV di potenza

L’accelerazione da 0 a 96 km/h richiede soli 3,4 secondi mentre la velocità massima raggiunta tocca i 327 km/h. Sulla Challenger SRT Hellcat Redeye, il propulsore è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti che è capace di sviluppare una potenza di 808 CV e 957 nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori.

Anche se parliamo di una vettura estremamente performante, ricordate che si tratta di una muscle car da oltre 2000 kg di peso. Spingendo l’acceleratore su una strada libera, però, è possibile scoprire a pieno le sue prestazioni. Inoltre, le sospensioni regolabili riescono ad assorbire molto bene la maggior parte degli eventuali dossi presenti lungo il percorso.

La casa automobilistica americana spedisce assieme alla Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye una chiave nera che limita la potenza a circa 500 CV. Il prezzo di listino in America è di 71.945 dollari (circa 66.531 euro). Per maggiori informazioni vi consigliamo di dare un’occhiata alla video recensione qui sotto del famoso canale YouTube Carfection.