Ferrari F430 mette in mostra tutta la sua potenza sull’Autobahn | Video

Era il 2004 quando Ferrari decise di presentare ufficialmente la Ferrari F430. Si tratta di una berlinetta sportiva prodotta presso lo stabilimento di Maranello dal 2004 al 2009. La vettura prese il posto della 360 Modena e dopo qualche anno venne sostituita dalla 458 Italia.

La presentazione ufficiale del modello avvenne durante il Salone di Parigi nel settembre del 2004 e segnò l’arrivo di una nuova generazione di modelli con motore V8 prodotti dallo stesso cavallino rampante. In aggiunta, il veicolo portò con sé uno sviluppo nell’uso dell’alluminio partito con la 360 Modena.

Ferrari F430: la sportiva di Maranello sfreccia su un tratto di autostrada senza limiti di velocità

Presenti anche varie innovazioni dal punto di vista tecnologico adottate grazie all’esperienza accumulata in Formula 1. La Ferrari F430 è stata la prima auto al mondo a disporre di un differenziale elettronico (E-Diff) e il famosissimo manettino che consente di controllare le dinamiche del veicolo.

Sotto il cofano della sportiva troviamo un motore V8 da 4.3 litri preso in prestito dalla 360 Modena ma potenziato poiché subì un incremento della cilindrata, nonostante il peso diminuì di circa 3 kg. La potenza complessiva erogata dal powertrain è di 490 CV a 8500 g/min e 465 nm di coppia massima a 5250 g/min. Parliamo di un aumento del 25% della coppia e del 23% della potenza.

Secondo i dati ufficiali forniti dal cavallino rampante, la Ferrari F430 è in grado di raggiungere una velocità massima superiore ai 315 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Dopo questa premessa, in fondo all’articolo trovate un interessante video che riguarda un test di velocità condotto da AutoTopNL che vede protagonista una F430 sull’Autobahn tedesca e nello specifico su un tratto in cui non ci sono limiti di velocità. Vi anticipiamo che il pilota è riuscito a raggiungere una velocità massima di 310 km/h. Volete scoprire maggiori informazioni? Cliccate sul tasto Play!