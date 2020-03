Alfa Romeo Brera Concept: ecco il posteriore | Render

In un precedente articolo vi abbiamo mostrato l’ultimo progetto digitale del famoso artista italiano LP Design che riguarda la bellissima Alfa Romeo Brera. Lorenzo Prati ha voluto immaginare come potrebbe essere la nuova generazione della coupé del Biscione prendendo spunto dal design adottato dalla casa automobilistica sugli ultimi prodotti come ad esempio la Giulia.

Dopo aver visto la parte frontale e il profilo laterale, nelle scorse ore LP Design ha condiviso un render in cui ci mostra il retro. Rispetto a quanto offerto dall’originale Brera, qui abbiamo un posteriore più spigoloso, caratterizzato da una lunga striscia nera che accoglie i gruppi ottici a LED. Possiamo immaginare anche l’adozione di una linea continua di LED che viene interrotta al centro dal logo Alfa Romeo.

Alfa Romeo Brera: LP Design pubblica il retro del suo ultimo concept digitale

Appena sotto la targa LP Design, possiamo scorgere il diffusore sportivo che include quattro terminali di scarico (due per ogni lato). La caratteristica che questa Alfa Romeo Brera Concept ha ereditato dal modello originale è la larghezza e gli ampi passaruota.

Grazie al precedente render, abbiamo potuto apprezzare il quadrifoglio verde posizionato sul profilo laterale. Ciò significa che abbiamo di fronte un ipotetico modello appartenente alla gamma Quadrifoglio che si contraddistingue per la presenza di veicoli con sotto il cofano il potente motore V6 biturbo da 2.9 litri in grado di sviluppare una potenza di fino a 540 CV sulle Giulia GTA e GTAm.

Il render della tre quarti anteriore ci ha rivelato una vettura dotata di un assetto ribassato, delle grosse prese d’aria frontali, delle minigonne laterali e un set di pneumatici Michelin. Il cofano motore dispone di nervature più marcate che si incontrano con la tradizionale griglia triangolare di Alfa Romeo.

Presenti anche alcune parti in fibra di carbonio come le cornici delle minigonne laterali e le calotte degli specchietti retrovisori esterni. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se LP Design pubblicherà qualche altro render riguardante l’Alfa Romeo Brera Concept.