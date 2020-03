Nuova Fiat 500 elettrica: la versione hardtop avvistata in foto spia

All’inizio di questo mese, Fiat ha svelato a tutti la nuova Fiat 500 elettrica. Si tratta di una city car a zero emissioni costruita praticamente da zero usando una piattaforma completamente nuova. Inizialmente, la vettura verrà proposta come modello in edizione speciale di cui soltanto 500 esemplari full optional saranno venduti al prezzo di 37.500 euro.

Tutte queste unità presentano un design con tetto pieghevole. Tuttavia, delle nuove foto spia pubblicate in rete confermano che la casa automobilistica di Torino sta lavorando anche sulla versione hardtop più tradizionale.

Nuova Fiat 500 elettrica: la casa torinese testa la versione con tetto fisso

La versione hatchback della nuova Fiat 500e mostra praticamente la stessa vettura già presentata ma con l’unica differenza che riguarda il design del tetto. Anziché implementare un tetto pieghevole, questo prototipo dispone di un tetto fisso con un piccolo spoiler elegante posizionato sul retro.

Per il resto, la city car 100% elettrica dovrebbe rimanere invariata, compresi i nuovi fari a LED e la fascia anteriore senza griglia. La Fiat 500e in versione hardtop avrà lo stesso propulsore della convertibile. Ciò significa che la potenza proverrà da un singolo motore elettrico che genera 118 CV (88 kW).

Il pacco batterie da 42 kWh promette un’autonomia di 320 km con una singola ricarica, secondo lo standard WLTP. Usando un caricatore da 85 kW, la nuova Fiat 500 elettrica sarà in grado di caricarsi fino all’80% in soli 35 minuti.

A questo punto, sarà interessante vedere se la versione hatch dell’auto a zero emissioni sarà più conveniente della convertibile. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire ulteriori informazioni.