Sebastian Vettel svela la cosa più importante per lui

I piloti di Formula 1 guadagnano somme astronomiche con vari metodi diversi, ma per un uomo è ben lungi dall’essere la parte più importante dell’essere un pilota di F1. Sebastian Vettel ha ammesso che i soldi che guadagna non sono più la cosa più importante per lui. Il tedesco è un quattro volte campione del mondo e ha avuto enormi contratti sia con la Red Bull che con la Ferrari. Il suo stipendio è stimato a $ 40 milioni e le sue sponsorizzazioni a circa $ 300.000, rendendolo uno degli atleti più pagati al mondo.

Nonostante abbia guadagnato ingenti somme di denaro, in un’intervista a Motorsport-Total.com, Sebastian Vettel ha ammesso che non si tratta solo di soldi. “La Formula 1 è un circo, a volte un circo viziato. Ci sono così tanti soldi in palio e il denaro corrompe il carattere di alcune persone. Nel complesso, possiamo dire che sia così”, ha detto Vettel. “Ad un certo punto, il denaro non è più la cosa più importante, si tratta più della valutazione che ne deriva. Non molte persone possono fare il nostro lavoro. In un certo senso, rischiamo la nostra vita e questo dovrebbe essere apprezzato. Dopo tutto, alcune carriere sono più brevi di altre. La cosa più importante è che sei felice, questo è ciò che conta.”

