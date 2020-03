Chrysler amplia la partnership con No Kid Hungry

Chrysler sta rinnovando la sua collaborazione con No Kid Hungry, un’organizzazione nazionale che si dedica a fornire cibo ai bambini americani che non possono permetterselo. Da quando è partita nel 2010, No Kid Hungry ha fornito oltre 1 miliardo di pasti ai bambini bisognosi e ha contribuito a ridurre di un terzo la fame dei più piccoli in America.

A partire da ora fino alla fine dell’anno scolastico, con la vendita di tutte le Chrysler Pacifica, la casa automobilistica statunitense di FCA fornirà un contributo che aiuterà l’organizzazione a dare centinaia di pasti ai bambini bisognosi di tutto il paese.

Chrysler: ogni Pacifica acquistata aiuterà l’organizzazione No Kid Hungry

Tim Kuniskis, Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars Brand di FCA Nord America, ha detto: “Chrysler ha collaborato per la prima volta con No Kid Hungry nel 2018 per aiutare a porre fine alla fame dei bambini. Come marchio che si concentra sul rendere la vita più facile per le famiglie, noi di Chrysler vogliamo continuare ad aiutare chi è nel bisogno e rendere più facile per le famiglie aiutare gli altri. Quindi, con ogni Pacifica venduta, aiuteremo No Kid Hungry a fornire fino a 500 pasti ai bambini bisognosi con l’obiettivo di fornire fino a 10 milioni di pasti“.

Tom Nelson, presidente e CEO di Share Our Strength, invece ha affermato: “Un bambino su sette in America vive in famiglie che lottano contro la fame. Sappiamo che un bambino affamato non può imparare, non può concentrarsi, non può essere quello che vuole essere. Siamo così grati per il sostegno di Chrysler nel nostro lavoro per garantire ai bambini il cibo di cui hanno bisogno per crescere“.

Chrysler sta lavorando per rendere l’acquisto più facile da parte di tutte le famiglie interessate al famoso minivan. A partire da qualche ora, i finanziamenti a tasso 0 per 60 mesi sono validi per l’intera gamma della Pacifica, dalla versione Touring a quella Hybrid. Inoltre, tutti coloro che acquistano la versione ibrida plug-in possono sfruttare i 7500 dollari messi a disposizione dal governo federale, oltre ad ulteriori incentivi statali.