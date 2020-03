Auto elettriche: partita la costruzione della prima stazione di ricarica in UK

È partita la costruzione della prima stazione di servizio per auto elettriche nel Regno Unito. Si tratta di un hub stradale alimentato ad energia solare che permette di ricaricare vetture elettriche e ibride, oltre a proporre cibo, bevande e altri oggetti in vendita.

Conosciuto come Electric Forecourt, tale sviluppo è uno degli oltre 100 località pianificate che saranno implementate in tutta la Gran Bretagna dalla società di energia sostenibile GridServe.

Auto elettriche: GridServe avvia la realizzazione del primo hub di ricarica

Toddington Harper, amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato alla BBC che lo sviluppo mira ad aggiornare il modello di stazione di benzina tradizionale per un futuro privo di carbonio, offrendo una comoda ricarica per le auto elettriche a prezzi competitivi indipendentemente dal produttore o dal modello del veicolo.

Sul suo sito Web, GridServe promette che ci vorranno meno di 30 minuti per caricare la maggior parte dei veicoli ad alimentazione alternativa. Durante questo periodo, i conducenti possono usufruire di una vasta gamma di servizi tra cui una caffetteria e una sala con Internet ad alta velocità come quelle che si trovano in alcuni aeroporti.

GridServe ha affermato, poi, che il suo modello di energia solare evita di utilizzare la tradizionale rete elettrica, contribuendo così all’obiettivo del Regno Unito di diventare neutrale al carbonio entro il 2050.

In futuro i tempi di ricarica verranno ulteriormente velocizzati

La costruzione della stazione di ricarica per auto elettriche è iniziata a Great Notley (vicino ad Essex) ed è costituita da 24 colonnine in grado di erogare fino a 350 kW di potenza e caricare completamente un veicolo full electric in 30 minuti o meno. In aggiunta, l’azienda ha dichiarato che in futuro questo tempo verrà ridotto a soli 10 minuti.

La prima stazione elettrica, secondo quanto riferito dalla BBC, è stata finanziata parzialmente grazie a una sovvenzione governativa di 4,86 milioni di sterline e dovrebbe diventare operativa verso la metà di quest’anno.

Le immagini pubblicate sul sito Internet rivelano che questa stazione non sarà molto diversa da una tradizionale poiché caratterizzata da un edificio a due piani che ospita un bar, una sala Internet, un piccolo supermarket e un centro informazioni dove le persone possono scoprire maggiori dettagli sulle auto elettriche.

GridServe non è l’unica società a realizzare una stazione di ricarica del genere. Infatti, alla fine dello scorso anno, Shell ha annunciato che avrebbe trasformato una delle sue stazioni di servizio presente a Fullham (a ovest di Londra) in un hub di ricarica per vetture 100% elettriche alimentato esclusivamente da energia rinnovabile.