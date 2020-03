Dodge Charger R/T 440: ecco un esemplare del 1969 completamente restaurato

Una Charger del 1969 completamente restaurata è sufficiente per far ricordare a tutti che abbiamo di fronte uno dei classici più ricercati nel segmento delle muscle car. Questa particolare Dodge Charger R/T 440 si trova nel Regno Unito e ha ottenuto una revisione completa da parte di Classic Investments, oltre ad aver ricevuto una serie di aggiornamenti che l’hanno resa più moderna.

Lo specialista britannico ha completamente rimosso tutto ciò che apparteneva alla Dodge classica, ha tolto la ruggine e ha migliorato le sospensioni aggiungendo degli ammortizzatori Koni regolabili. Allo stesso modo i freni sono stati revisionati con nuove unità, nuovi dischi da 11″ nella parte anteriore e tamburi da 11″ nella parte posteriore.

Dodge Charger R/T 440: uno specialista britannico riporta in vita una delle muscle car più iconiche del passato

Anche il prestante motore V8 da 7.2 litri di questa Dodge Charger R/T 440 ha ottenuto una ricostruzione totale e ora è completamente bilanciato e dotato di un albero a camme ad alte prestazioni, un carburatore Holley 770 Street Avenger serie 4 e uno scarico in acciaio inossidabile con terminali MagnaFlow.

Il cambio automatico a 3 velocità 727 è stato recentemente restaurato, così come l’albero di trasmissione. La stessa filosofia è stata applicata anche all’abitacolo della muscle car Dodge del ‘69, con tutto restaurato e completamente nuovo. In particolare, gli interni sono stati ulteriormente insonorizzati per garantire un miglior comfort mentre i sedili ora dispongono di pelle di alta qualità made in Italy.

Il volante presenta delle finiture in legno naturale Wenge, così come la nuova console centrale, mentre i pannelli delle portiere sono realizzati a mano in pelle. Purtroppo non sono state fornite informazioni sulle cifre spese per modernizzare questa Charger R/T 440 ma sicuramente non saranno alla portata di tutti.