Jeep Wrangler Rubicon debutta ufficialmente in India

FCA India ha annunciato di aver ricevuto un impressionante numero di pre-prenotazioni per la Jeep Wrangler Rubicon ed è per questo che ha deciso di lanciarla nel mercato indiano ad un prezzo di ₹ 68.94 lakh (circa 84.664 euro).

La versione per l’India è un modello a cinque porte le cui consegne inizieranno il 15 marzo 2020. Inoltre, la casa automobilistica statunitense ha precisato che la Wrangler Rubicon giunge nel mercato indiano come unità completamente costruita (CBU).

Jeep Wrangler Rubicon: il brand americano porta l’iconico fuoristrada anche in India

Durante la fase di presentazione, Partha Datta – presidente e amministratore delegato di FCA India – ha dichiarato: “I clienti indiani più esigenti generalmente sanno cosa vogliono acquistare dopo e ci sono molti che hanno aspettato di possedere il veicolo più riconosciuto nel mondo. La Wrangler Rubicon ha attirato l’attenzione di molti intenditori che conoscono bene la loro Jeep”.

Datta ha proseguito dicendo: “Abbiamo già un database di ordini ricco di clienti pronti ad acquistare il nostro iconico fuoristrada. Siamo pronti a completare la consegna di tutti i nostri Rubicon prima del previsto. Jeep Wrangler è stato un prodotto di punta per noi di grande successo in India e comanda quasi il 67% delle nostre vendite di CBU in India, dal suo lancio avvenuto nel 2016“.

Sotto il cofano della Jeep Wrangler Rubicon troviamo un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri che sviluppa una potenza di 265 CV e 400 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

A bordo dell’iconico fuoristrada ci sono 75 funzioni di sicurezza sia attive che passive come airbag per il guidatore e il passeggero anteriore, airbag laterali aggiuntivi per il passeggero montati sul sedile, sistema di assistenza al parcheggio, telecamera di retromarcia, controllo elettronico della stabilità, freni antibloccaggio, sistema di assistenza alla partenza in salita e molto altro ancora.