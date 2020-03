Coronavirus: gli Uffici della Motorizzazione Civile chiudono o applicano delle limitazioni

Seguendo quanto riportato dal DPCM dell’11 marzo 2020, gli Uffici della Motorizzazione Civile presenti un po’ in tutt’Italia hanno deciso di sospendere o limitare le operazioni di revisione e collaudo, oltre alle attività di front office agli sportelli. Da precisare comunque che le chiusure e le restrizioni non sono valide per tutte le sedi.

A partire da oggi, sono sospese tutte le operazioni di revisione e collaudo già programmate mentre dal 16 e fino a nuova comunicazione questo sarà valido per le revisioni e i collaudi e le attività di front office. Al Nord, ciò riguarda l’ufficio della Motorizzazione Civile di Torino che ha sede a Biella, Vercelli, Verbania, Torino e Novara.

Motorizzazione Civile: gli uffici presenti su tutto il territorio chiudono o si limitano

Le uniche operazioni di immatricolazione, revisione e collaudo permesse sono quelle sui mezzi pubblici essenziali e sui veicoli che trasportano carburanti e generi alimentari prenotate prima dell’entrata in vigore del DPCM.

Per quanto riguarda l’ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, che ha sede a Milano, Lodi, Alessandria, Monza, Varese e Asti, fino al 25 marzo diverse attività funzioneranno senza problemi come l’accettazione delle pratiche in regime di STA o di Documento Unico e tutte quelle che riguardano i veicoli con immatricolazione o passaggi di proprietà, vincolato alla presenza di un titolo autorizzativo. Inoltre, sono previsti gli adempimenti riguardanti la patente di guida presentata dagli operatori professionali e le operazioni di revisione e collaudo dei veicoli a motore con i relativi rimorchi.

Passando al Centro Italia, l’ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, che ha sede a Roma, Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti, gli sportelli non sono aperti ed è ammessa esclusivamente la consegna o il ritiro di documenti previo appuntamento richiedibile tramite PEC dal 16 marzo e fino a nuova disposizione.

Tutte le formalità di competenza dell’amministrazione, con i relativi documenti, possono essere presentati soltanto tramite PEC. Infine, le informazioni all’utenza vengono fornite soltanto in via telematica.

L’ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna, che ha sede a Ravenna, Ferrara, Bologna, Rimini e Forlì-Cesena, ha sospeso tutte le attività riguardanti le operazioni tecniche in attesa di un atto governativo.

Arrivando al Sud e alle Isole, l’ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli, che ha sede a Napoli, Campobasso, Caserta, Benevento e Isernia, ha sospeso le attività operative esterne, comprese quelle già programmate. Tuttavia, è possibile sfruttare ancora diversi servizi presso gli uffici.

Le attività di rinnovo permessi per la circolazione e di riprenotazione delle operazioni tecniche svolte, anche con il rilascio del permesso provvisorio di circolazione, sono reperibili esclusivamente online. L’ufficio della Motorizzazione Civile di Bari, che ha sede a Foggia, Bari e Matera, sospenderà tutte le attività al pubblico a partire dal 15 marzo 2020 in attesa di ulteriori disposizioni.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di scaricare i rispettivi comunicati sfruttando i link sottostanti: