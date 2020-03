Jeep Wrangler e Gladiator richiamate: ecco il motivo

È stato emesso un richiamo della piastra di pressione della frizione Jeep per quasi 37.000 SUV Jeep Wrangler e Gladiator dotati di cambi manuali. Chrysler afferma che le piastre di pressione della frizione Jeep Wrangler 2018-2020 e Gladiator 2020 potrebbero surriscaldarsi, rompersi e provocare incendi. Fiat Chrysler (FCA US) ha avviato un’indagine interna nel novembre 2019 dopo gli incendi avvenuti in alcuni esemplari di Jeep Wrangler prodotti tra il 2018 e il 2020 e di Jeep Gladiator prodotte nel 2020.

A dicembre gli investigatori hanno visitato la scena di un incendio che sembrava essere collegato alla trasmissione. Gli ingegneri di Fiat Chrysler in seguito hanno determinato che la piastra di pressione della frizione ha raggiunto i 2000 gradi Fahrenheit e il fornitore ha stabilito che la piastra danneggiata non era un effetto dell’incendio.

Se una piastra di pressione della frizione si rompe, può rompersi o rompere la scatola di trasmissione e consentire ai detriti caldi di entrare in contatto con fonti di ignizione. Oltre al rischio di incendio, una piastra di pressione fratturata può far perdere propulsione al Wrangler o al Gladiatore e lasciare detriti sulla strada. Un conducente può notare l’odore di una frizione bruciata o avvertire cambiamenti nel modo in cui si muove il pedale della frizione. FCA è a conoscenza di almeno 35 richieste di risarcimento in garanzia, 13 relazioni sul campo e un lieve infortunio relativo alle piastre a pressione.

Più di 33.200 Jeep Wrangler e Gladiator sono richiamati negli Stati Uniti e oltre 3.500 sono richiamati in Canada. Fiat Chrysler sta ancora lavorando su una soluzione per il problema del piatto spingidisco della frizione, ma il richiamo della Jeep dovrebbe iniziare il 22 aprile 2020. I proprietari di Wrangler e Gladiator possono chiamare FCA al numero 800-853-1403 e fare riferimento al numero di richiamo W12.

