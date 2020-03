Jeep offre un nuovo piano di manutenzione in Australia

Jeep Australia ha deciso di rivedere il suo programma di assistenza con l’obiettivo di proporre ai clienti un migliore accordo di proprietà a lungo termine.

Secondo la casa automobilistica statunitense, ogni modello Jeep del 2020 avrà un costo annuale di servizio limitato da soli 399 dollari australiani (circa 227 euro). I veicoli Jeep hanno intervalli di manutenzione di 12 mesi o 15.000/20.000 km per i motori a benzina/diesel.

Jeep: la casa americana pensa ai clienti australiani con un nuovo piano di manutenzione

Gli aggiornamenti alla garanzia sono validi su tutti i modelli, incluso il più potente Jeep Grand Cherokee Trackhawk, e sono progettati per ridurre i costi di gestione del veicolo. L’ultima modifica effettuata da Jeep prima di questa risale al 2017, quando ha aumentato gli anni di garanzia portandoli a cinque.

Ora, la casa automobilistica americana ha nuovamente modificato questo servizio. Secondo Kevin Flynn, amministratore delegato di Jeep Australia, tale cambiamento è stato fatto per comprendere i modelli di assistenza nel mercato australiano per costruire un’offerta convincente e competitiva per i clienti del brand di FCA.

L’azienda, infine, ritiene che il nuovo programma offrirà un costo di proprietà ridotto e assicurerà una maggiore tranquillità e una maggior fiducia nella manutenzione dei nuovi veicoli.