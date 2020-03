Alfa Romeo ha nominato Built for Athletes come fornitore ufficiale di zaini per la stagione 2020

Il team di Formula 1 Alfa Romeo Racing ha nominato Built for Athletes come fornitore ufficiale di zaini per la stagione 2020. Come parte dell’accordo, Built for Athletes, che produce borse da palestra specializzate, fornirà uno zaino Hero marchiato ai piloti Alfa Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, nonché allo staff della squadra. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Built for Athletes nella nostra famiglia e non vediamo l’ora di correre insieme”, ha dichiarato Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo.

“Il nostro sport ci porta in tutto il mondo, spesso in condizioni ambientali difficili: abbiamo bisogno di uno zaino affidabile, resistente ma allo stesso tempo elegante e lo zaino Hero si adatta perfettamente alle nostre esigenze.” Nick Costello, amministratore delegato di Built for Athletes, ha aggiunto: “Il nostro zaino Hero 45L funzionale, resistente ed elegante è affidato a una serie di esperti del settore fitness e atleti d’élite e siamo entusiasti di aggiungere i meccanici, gli ingegneri del team Alfa Romeo Racing, il management team e ovviamente i driver Kimi e Antonio in quella lista” ha concluso il numero uno dell’azienda di zaini.

