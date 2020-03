BMW X4 M e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio protagonisti di una sfida

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e la BMW X4 M Competition sono due dei SUV con le migliori prestazioni sul mercato. Cars.co.za in Sudafrica ha provato a capire quali dei due modelli è più veloce. È un dato di fatto, che entrambi producono esattamente 510 CV, con una coppia di picco dall’Alfa Romeo che si trova a 600 Nm e mentre la X4 M Competition arriva a 599 Nm. Stelvio Quadrifoglio dispone di un motore V6 da 2,9 litri a turbocompressore doppio mentre la BMW utilizza un sei cilindri gemellato da 3,0 litri sei cilindri in linea. Entrambi i SUV sono dotati di trasmissioni a cambio automatico e di trazione integrale. Un vantaggio chiave per l’Alfa Romeo, tuttavia, è il fatto che pesa un po’ meno della BMW – circa 100 kg in meno a seconda delle specifiche.

Bmw X4 M Competition e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: La sfida

Nella gara, è il SUV italiano che parte più velocemente della BMW, ottenendo rapidamente un vantaggio. Tuttavia, una volta che le auto hanno superato il limite di 120 km / h, la BMW ha iniziato a recuperare terreno. Negli ultimi secondi di gara, la BMW è riuscita a superare Alfa Romeo Stelvio. Non è un risultato particolarmente sorprendente, ma è interessante vedere quanto velocemente l’X4 M ha superato l’Alfa, un SUV con un miglior rapporto peso / potenza. È quasi come se l’X4 M avesse più potenza di quella che afferma la BMW.