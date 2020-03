Coronavirus: attenzione al contatto in auto

Epidemia coronavirus: siamo quasi a livello di pandemia, quindi molto più estesa dell’epidemia. Lo dice l’Organizzazione mondiale della sanità. Un virus che può attaccare chiunque, e che può essere letale per anziani e malati cronici soprattutto. Attenzione: i sintomi del coronavirus possono colpire in qualsiasi momento, anche al volante.

Coronavirus: sintomi mentre guidi

Vediamo i sintomi che possono farsi sentire anche in auto. I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti, anche in auto, possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Magari in viaggio si sta bene all’inizio, ma poi le cose peggiorano.

L’escalation del male: dal sintomo al disastro

Chiaramente, nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Specie da soffocamento (dispnea). Ecco perché vengono impiegate le macchine per respirare negli ospedali.

La trasmissione del coronavirus in auto

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette. Come?

La saliva, tossendo e starnutendo.

Contatti diretti personali.

Toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Cosa fare in auto contro il coronavirus

Ai primi sintomi, è corretto tornare a casa quanto prima. Non recarsi né all’ospedale né dal medico della mutua. Una volta a casa, si chiama il numero verde regionale e si spiega qual è la situazione.

Cosa si intende per contatto che favorisce il coronavirus in auto

Sentiamo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ecco come definisce contatto stretto. Che vale anche in auto, aggiungiamo.

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di coronavirus (per esempio la stretta di mano).

Un soggetto che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso coronavirus Covid-19 (toccare a mani nude fazzoletti di carta usati).

Un individuo che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di nuovo coronavirus, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti.

Un tizio che si è trovata in un ambiente chiuso (abitacolo dell’auto) con un caso di coronavirus per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

Qualcuno che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, di un caso di coronavirus.

Coronavirus su mezzi pubblici e poi in auto

Vediamo le risposte del ministero della Salute sul collegamento mezzi pubblici-coronavirus, Covid-19 che poi sale a bordo dell’auto. La trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati. È sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

Droplets in auto, occhio

Si definiscono droplets le goccioline prodotte naturalmente dall’uomo con la respirazione, con la fonazione, con gli starnuti e con la tosse. Sono micidiali anche in auto. Vi si riscontrano di norma vari tipi di cellule facenti parte abitualmente del tratto respiratorio. Più batteri, funghi e virus. Che cocktail tremendo.

I droplets di diametro maggiore (da starnuto) tendono a cadere al suolo a distanze variabili (almeno un metro) in base alla loro dimensione, dalla velocità alla quale vengono emessi e da condizioni ambientali (flusso d’aria, temperatura e umidità relativa). Se inalati, tendono ad arrestarsi nelle vie aeree superiori (naso e orofaringe). Questo vale anche in auto.