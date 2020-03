Jeep annuncia una partnership con il team pop Now United

Jeep ha annunciato nelle scorse ore una partnership innovativa con il primo team pop Now United per promuovere il suo popolare Jeep Renegade sfruttando i social e digital media attraverso il video musicale “Come Together”.

L’annuncio di Jeep come partner automobilistico globale di Now United unirà la sua base di fan in tutto il mondo con gli oltre 40 milioni di fan e follower del gruppo presenti in tutto il mondo.

Jeep: il brand collabora con il gruppo pop Now United per promuovere il Renegade

Dopo una serie di teaser pubblicati nei giorni scorsi, il 7 marzo è stato lanciato il nuovo video musicale Now United “Come Together” che nelle prime 24 ore di pubblicazione ha raccolto 1,8 milioni di visualizzazioni.

Now United è un gruppo pop composto da 15 cantanti e ballerini provenienti da 15 paesi diversi: India, Brasile, Regno Unito, Messico, Filippine, Finlandia, Corea del Sud, Australia, Senegal, Cina, Giappone, Germania, Russia, Canada e Stati Uniti.

Olivier François, Chief Marketing Officer di FCA, ha detto: “Jeep è unico in quanto è veramente un marchio automobilistico globale, immediatamente riconoscibile in tutti i continenti. I nostri fan e follower in tutto il mondo sanno che la passione, l’autenticità e la libertà guidano il marchio Jeep. Now United condivide con noi questi stessi attributi fondamentali. Mentre la band inizia il suo tour estivo con una prima tappa in Brasile, non vediamo l’ora di una partnership con Simon Fuller che rappresenti e unisca i nostri fan in un modo che solo Jeep e Now United potrebbero rendere possibili“.

Simon Fuller, creatore del gruppo Now United, ha affermato: “Sono entusiasta di collaborare con Olivier François, che è un genio del marchio con una mente straordinariamente innovativa e che dà il benvenuto a Jeep come partner globale di Now United. Jeep è un marchio così iconico e condividiamo il suo spirito e il senso di avventura. Il coinvolgimento di Jeep nel nostro video di Come Together è il primo di molti altri progetti che abbiamo intenzione di fare assieme“.