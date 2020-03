Formula 1: Alfa Romeo inizia un “nuovo capitolo” in Australia

Alfa Romeo Racing non vede l’ora che inizi la stagione di Formula 1 2020 questo fine settimana con il Gran Premio d’Australia. È stato un lungo inverno e la griglia non vedrà l’ora di iniziare e vedere quanto velocemente possono percorrere la pista. “La stagione è appena iniziata, ma la prima gara sembra già una pietra miliare dopo tutti i mesi di lavoro in fabbrica e due settimane di prove”, ha detto il team principal della scuderia del Biscione, Frederic Vasseur.

“Non vediamo l’ora di andare a Melbourne per scoprire a che punto siamo rispetto ai nostri rivali. Qualunque sia il risultato, non ci adageremo sugli allori. Questo round è l’inizio di un nuovo capitolo, uno in cui vogliamo fare progressi settimana dopo settimana,” ha concluso il numero uno Vasseur. Alfa Romeo Racing spera di poter fare quest’anno meglio di quanto espresso nel 2019 e lottare migliorare ulteriormente la propria posizione in griglia in questa stagione. Lo stesso Kimi Raikkonen che sembra giunto alla sua ultima stagione in F1 non vede l’ora di andare a Melbourne e vedere i progressi effettuati dal suo team con la speranza di togliersi non poche soddisfazioni.

