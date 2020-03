Ecclestone: ‘Le squadre devono fare causa alla FIA per l’accordo con la Ferrari’

Bernie Ecclestone afferma che l’accettazione da parte della Ferrari di un accordo dalla FIA è un’ammissione di colpa e che è troppo tardi per Liberty Media o la FIA per spegnere le polemiche. Sette team di Formula 1 hanno lanciato una protesta contro i risultati di un’indagine della FIA sull’unità di potenza della Ferrari del 2019 dopo che è stato raggiunto un accordo non divulgato tra la Ferrari e la FIA. Bernie Ecclestone, ex capo della F1, afferma che le squadre dovrebbero ora intentare causa alla FIA.

“Le squadre devono fare causa alla FIA”, ha detto Ecclestone a F1 Insider . “Spettano loro parecchi milioni di dollari, a cui penso abbiano diritto. Se la Ferrari era così innocente, perché non rendevano pubblico l’accordo con Jean Todt? A me sembra una confessione “.

L’attuale presidente della FIA, Jean Todt, è un ex caposquadra della Ferrari, un fatto che non è passato inosservato ai team. Ecclestone ha continuato dicendo: “Ci sono sempre stati incendi che ho dovuto spegnere come pompiere. Ai miei tempi, tuttavia, era sempre possibile trovare una via di mezzo con le squadre, la FIA e me stesso. Adesso è troppo tardi “, ha concluso Ecclestone.

