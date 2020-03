Alfa Romeo Giulietta: in offerta da 16.900 Euro sino a fine marzo

Da alcune settimane è possibile acquistare una nuova Alfa Romeo Giulietta soltanto scegliendo uno dei modelli disponibili in pronta consegna. La produzione della segmento C della casa italiana è, infatti, prossima allo stop definitivo con la linea di assemblaggio che verrà presto dismessa per avviare i lavori di produzione del Maserati D-SUV a Cassino. Nel frattempo, la Giulietta sarà sostituita dal Tonale, il C-SUV che debutterà solo nella seconda metà del prossimo anno.

Per tutto il mese di marzo, le ultime unità di Alfa Romeo Giulietta saranno disponibili in offerta con un prezzo di partenza di 16.900 Euro, scegliendo il finanziamento di FCA Bank, e con un massimo di 10.000 Euro di bonus sulle vetture più accessoriate. Dando un’occhiata alle unità disponibili in concessionaria, potrebbe quindi essere possibile acquistare una Giulietta ad un prezzo davvero vantaggioso.

L’offerta del mese di marzo permette ai clienti interessati ad una nuova Alfa Romeo Giulietta di poter acquistare la vettura con un prezzo promozionale di 18.900 Euro che diventano 16.900 Euro scegliendo il finanziamento. Per una Giulietta in allestimento base dotata di motore 1.4 turbo benzina da 120 CV, il finanziamento prevede un anticipo di 5.020 Euro e 60 rate mensili da 249 Euro.

I prezzi indicati, come detto, si riferiscono alla versione base della Giulietta che, ricordiamo, è disponibile in pronta consegna con diversi allestimenti ben più ricchi rispetto alla versione base e con la possibilità di scegliere anche il motore 1.6 turbo diesel da 120 CV (acquistabile anche con il cambio automatico Alfa TCT). In listino ci sarebbe anche la Giulietta Veloce con motore 2.0 turbo diesel da 170 CV anche se le unità disponibili nelle concessionarie potrebbero essere davvero poche.

In generale, le versioni più complete e accessoriate della Giulietta dovrebbero essere acquistabili con prezzi particolarmente vantaggiosi. Chi è interessato all’acquisto di una nuova unità della segmento C di casa Alfa Romeo, prima dell’effettivo stop alle vendite, può recarsi in concessionaria per verificare le offerte.

Alfa Romeo Giulietta: per ora non ci sarà una nuova generazione

Come sapranno già molto bene i lettori più assidui, per il momento il piano industriale di Alfa Romeo non prevede la realizzazione di una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta. La segmento C è oramai ad un passo dall’uscita dal mercato e non riceverà ulteriori aggiornamenti (l’ultimo aggiornamento è stato il Model Year 2019 presentato poco più di un anno fa). La Giulietta sarà sostituita dal Tonale, il C-SUV atteso per la seconda metà del 2021.

I rumors su di una nuova Alfa Romeo Giulietta continueranno, di certo, nel corso dei prossimi mesi ma notizie concrete potrebbero arrivare soltanto a partire dal 2021, quando la fusione tra FCA e PSA sarà stata completata e la nuova dirigenza potrà lavorare al nuovo piano industriale di Alfa Romeo che, attualmente, termina nel corso del 2022 con il lancio del B-SUV.

Una possibile nuova Alfa Romeo Giulietta verrà realizzata a partire da una delle piattaforme del gruppo PSA visto che, al momento, FCA non ha una piattaforma di nuova generazione pronta per ospitare una segmento C come la Giulietta. Maggiori dettagli arriveranno di certo nei prossimi mesi.