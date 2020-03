Maserati MC12 Corsa: in vendita un esemplare del 2007 da 755 CV

Maserati entrerà in una nuova era quando lancerà a maggio la sua nuova sportiva MC20. Come suggerisce il nome, la supercar sarà il diretto successore della MC12, una delle più grandi e potenti vetture mai prodotte dal Tridente. Detto ciò, Girardo & Co sta proponendo in vendita all’asta una delle sole 12 unità costruite della Maserati MC12 Corsa.

Il famoso rivenditore online definisce la MC12 Corsa la Maserati più potente mai realizzata fino ad ora, il che non sorprende affatto se consideriamo che il veicolo è basato sulla Ferrari Enzo ed è praticamente un’auto da corsa.

Maserati MC12 Corsa: un esemplare del 2007 color arancio cerca un nuovo proprietario

La Maserati MC12 è la versione omologata per un uso stradale della MC12 GT1 che ha dominato nelle corse GT internazionali. La GT1 vantava un motore V12 da 6 litri in grado di sviluppare una potenza di 580 CV mentre la MC12 stradale ne proponeva 630 CV.

Tuttavia, la Maserati MC12 Corsa è tutta un’altra storia. Quest’ultima non è un veicolo legale per un utilizzo su strada ma è destinato esclusivamente alle piste. Parliamo di un modello basato sulla GT1 ma che non rispetta le regole e le specifiche richieste da un bolide da corsa.

Il propulsore V12 nascosto sotto il cofano della Corsa è capace di erogare una potenza di 755 CV a 8000 giri/min. Con un peso di 1150 kg senza liquidi, grazie in parte alla fibra di carbonio e alla monoscocca a nido d’ape Nomex, la Maserati MC12 Corsa è in grado di raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Inoltre, la casa automobilistica modenese sostiene che la super sportiva è capace di scattare da 0 a 200 km/h in 6,4 secondi.

Accanto al powertrain troviamo un cambio sequenziale semiautomatico Cambiocorsa a 6 velocità mentre la potenza frenante proviene da freni in carboceramica. Maserati ha costruito in totale 50 esemplari della MC12 stradale mentre la versione Corsa è parecchio più rara in quanto ne furono costruiti appena 13 (di cui uno era un prototipo).

Il telaio n°ZAMDF44B000029631, proposto in vendita da Girardo & Co, è l’8° dei 12 esemplari costruiti e dispone di una targhetta interna la quale riporta “Commemorates the victory at its maiden long distance race the 24hrs of Spa. A first in racing history“. Anche se il prezzo non è stato elencato dal rivenditore, possiamo immaginarne uno piuttosto elevato che supera sicuramente il milione.