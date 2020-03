Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: Hennessey porta la potenza a oltre 1000 CV

Sono passati quasi due anni da quando Dodge ha deciso di terminare la produzione della potentissima Challenger SRT Demon dopo soli 3300 esemplari prodotti. Per fortuna, la casa automobilistica americana ha sostituito (in parte) il modello con la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye.

Introdotta come “la muscle car più potente, più veloce e più scattante”, la vettura è in grado di completare il quarto di miglio in 10,8 secondi a una velocità massima di 211 km/h. Questi numeri sono possibili grazie al potente Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri nascosto sotto il cofano, capace di sviluppare una potenza di 797 CV.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: Hennessey presenta il nuovo pacchetto HPE1000 per i MY 2019 e 2020

Gli appassionati del tuning sapranno per certo che qualsiasi propulsore presente sulla piazza può essere ulteriormente migliorato. Hennessey Performance è un’azienda molto famosa in questo settore per via dei suoi riconosciutissimi veicoli performanti.

Alcuni dei suoi lavori più interessanti sono stati svolti proprio sulle vetture di Dodge. Ovviamente, il tuner ha sviluppato un aggiornamento per i model year 2019 e 2020 della Challenger SRT Hellcat Redeye. Utilizzando un sistema di sovralimentazione da 2.5 litri e vari upgrade alle componenti meccaniche, Hennessey è riuscito ad aumentare la potenza della muscle car a 1035 CV a 6500 giri/min e a 1285 nm a 4200 giri/min.

Per mostrare a tutti le performance, Hennessey ha pubblicato su YouTube un video all’inizio di marzo in cui mostra proprio la Redeye su una piattaforma di test. L’auto è sicuramente uno spettacolo sia da guardare che da ascoltare per via del suo potente rombo.

L’aggiornamento sviluppato dalla società di tuning per la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye si chiama HPE1000 e include anche una serie di modifiche estetiche. Il pacchetto di aggiornamento viene offerto con 1 anno/12.000 miglia di garanzia.