Jeep Renegade celebra cinque anni e 250.000 unità vendute in Brasile

Uno dei veicoli più amati e venduti del segmento SUV, il Jeep Renegade, celebra questa settimana cinque anni di presenza e oltre 250.000 unità vendute in Brasile.

Il modello è arrivato nel grande paese sudamericano proprio con l’intento di essere leader del segmento e in questo momento si sta lasciando alle spalle i suoi principali concorrenti, ossia Honda HR-V, Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta.

Jeep Renegade: il SUV si conferma un successo in Brasile grazie alle sue caratteristiche

Nel 2019, la casa automobilistica americana è riuscita a vendere 68.763 esemplari del Renegade. Inoltre, soltanto a gennaio di quest’anno sono state immatricolate sempre in Brasile 4324 unità mentre a febbraio appena conclusosi il SUV è stato venduto 5354 volte.

Dal 2015 fino a febbraio 2020, il marchio di Fiat Chrysler Automobiles è riuscito a vendere complessivamente 250.090 Jeep Renegade nel mercato brasiliano. Lo Sport Utility Vehicle compatto viene prodotto presso lo stabilimento di Goiana, nel Pernambuco. In totale, tutti gli esemplari assemblati nell’impianto brasiliano vengono esportati in 12 paesi dell’America Latina come Argentina, Cile e Uruguay.

Considerando tutte le esportazioni, FCA ha già raggiunto le 320.000 unità prodotte. La casa automobilistica ha sottolineato che nel 2017 il SUV ha raggiunto i 100.000 esemplari immatricolati, permettendosi di posizionarsi al nono posto nella classifica totale delle vetture.

Nell’agosto dello scorso anno, il brand ha introdotto la versione Limited Diesel e la serie speciale Night Eagle. L’anno scorso, il numero è raddoppiato a 200.000 unità ed è stata lanciata un’edizione speciale chiamata Willys in soli 250 esemplari.

Attualmente, il Jeep Renegade viene proposto in Brasile in diverse versioni che si differenziano per motore, trasmissione, equipaggiamento e trazione. Il modello d’accesso alla gamma è quello 1.8 AT6 disponibile a 79.290 R$ (circa 15.490 euro). Al di sopra troviamo il Renegade Sport AT dal costo di 89.990 R$ (circa 17.580 euro). La gamma si completa con la Longitudine da 104.990 R$ (circa 20.510 euro), Limited da 109.990 R$ (circa 21.487 euro) e Trailhawk da 145.990 R$ (circa 28.515 euro).

Rispetto ai competitor, il SUV propone in Brasile alcune opzioni interessanti come il cambio automatico a 9 velocità, un motore turbodiesel e la trazione 4×4.