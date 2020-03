Kimi Raikkonen: “Abbiamo un’auto affidabile ed è importante”

Kimi Raikkonen non vede l’ora che inizi la stagione e torni a fare ciò che ama di più. È stata una lunga pausa invernale, ma l’ Alfa Romeo è pronta e spera di combattere ancora più in alto nel 2020. “Abbiamo ancora molto da imparare e vogliamo sapere il più possibile sull’auto per l’Australia. Al momento abbiamo un’auto affidabile ed è una cosa importante. È un buon punto di partenza per noi”, ha detto Raikkonen a Marca. Il campione del mondo 2007 è fortemente motivato per la prossima stagione: “Il mio obiettivo è fare del mio meglio.”

“Mi piace guidare, ma non mi piacciono i giorni di test e gli eventi promozionali. Ciò che viene dopo quei giorni, le corse sono ciò che non vedi di più come pilota.” Kimi non ha grandi aspettative per la prima gara a Melbourne: “Non ho davvero aspettative perché nessuno sa davvero dove siamo. Lo scopriremo a Melbourne e sarà interessante vedere dove siamo in quel momento “. L’Alfa Romeo cercherà disperatamente una stagione più competitiva e spererà di giocare un ruolo importante nella battaglia a centrocampo. “Cercheremo di migliorare noi stessi rispetto a un anno fa. Dobbiamo imparare dai problemi e dagli errori che abbiamo avuto allora.”

