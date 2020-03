Raikkonen “farebbe qualsiasi cosa” pur di evitare di parlare con i media della F1

Nella stagione 2020 di F1, Kimi Raikkonen batterà il record di Rubens Barrichello per il maggior numero di partecipazioni in una gara di Formula 1, diventando il pilota più esperto della storia e, sebbene mantenga ancora l’amore per la guida, non gli piace ancora parlare con la stampa. Il 40enne ha preso una pausa dalla F1 tra il 2009 e il 2012, ma è tornato in Lotus, Ferrari e quindi Alfa Romeo aumentando così le sue partecipazioni in un Gran Premio. Attualmente ha 315 GP rispetto alle 326 gare di Barrichello, il che significa che batterà quel record salvo infortunio.

Come sempre, Raikkonen è stato provocatorio quando gli è stato chiesto cosa gli piace e non gli piace della Formula 1 nel 2020, e insiste sul fatto che non sarà influenzato da nessuno a cui non piacciono i suoi affari. “Mi piace correre, anche se c’è molto di più che correre in F1”, ha detto a El Pais. “Se non mi piacessero le gare, non sarei qui. Ma farei qualsiasi cosa pur di non parlare con la stampa! Ovviamente, mi rende felice che ci siano follower a cui piaccio, ci sono anche quelli a cui non piaccio. Ma provo solo a fare le cose che mi rendono felice. Finché fai cose che ti rendono felice come persona è tutto ciò che conta.”

“Se sei felice ciò ti aiuterà nel tuo lavoro, che si tratti di guidare un’auto o di qualsiasi altra, ti aiuterà nella tua vita quotidiana. Se alla gente piaccio è fantastico, se non gli piaccio, va bene lo stesso. Ognuno è come è. Inoltre, non faccio mai nulla per piacere a nessuno. Faccio quello che faccio pensando a me. ” Raikkonen è campione del mondo in F1, ma ha perso il suo posto con la Ferrari dopo la conclusione della stagione 2018 dopo che la Scuderia ha deciso di promuovere Charles Leclerc.

