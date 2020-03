Dodge Power Dollars: il programma è ora disponibile anche per Charger e Challenger 2020

L’anno scorso, Dodge ha lanciato la campagna Dodge Power Dollars che si è rivelata un enorme successo. Nella prima metà del 2019, la casa automobilistica americana è riuscita a portarsi a casa i migliori risultati di vendita in sei mesi grazie alla sua gamma di muscle car.

La Brotherhood of Muscle è cresciuta di 84.216 veicoli nella seconda parte dello scorso anno grazie a Challenger e Charger. Oltre a questo, il brand di FCA ha registrato il miglior anno di vendite per la berlina a quattro porte dal 2013, con un totale di 96.935 unità immatricolate, mentre la Challenger ha superato le 60.000 unità nel 2019.

Dodge Power Dollars: la gamma MY 2020 di Charger e Challenger inclusa nel programma di rimborso

Alcune settimane fa, Dodge ha confermato di voler continuare con il suo programma Dodge Power Dollars anche per il 2020 e poche ore fa ha annunciato di averlo esteso anche alle Dodge Challenger e Charger 2020. Tutti i clienti negli Stati Uniti, che acquisteranno qualsiasi versione delle due vetture model year 2020, riceveranno un rimborso di 10 dollari per cavallo in contanti.

Nell’elenco sono incluse anche le versioni widebody della Charger e i modelli 50th Anniversary della Challenger. Ad esempio, acquistando una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye da 797 CV è possibile ottenere un rimborso di 7970 dollari mentre optando per una Dodge Charger Daytona 50th Anniversary con 717 CV di potenza si ha diritto a ricevere un rimborso di 7170 dollari.

Tim Kuniskis, Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars Brand di FCA Nord America, ha affermato: “I nostri appassionati Dodge sono attratti dall’amore per i muscoli americani. Stiamo rendendo disponibile il programma Dodge Power Dollars su qualsiasi Charger o Challenger model year 2020 per rendere ancora più facile la partecipazione a ‘The Brotherhood of Muscle’ ai nostri compagni appassionati di potenza“.

Per celebrare i nuovi membri della Brotherhood of Muscle, Dodge ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria si suoi social network chiamata #TheMuscleBehindUs in cui racconterà delle storie su ciò che apprezzano gli appassionati del marchio, perché amano Dodge, perché amano il loro veicolo performante e cosa significa far parte della famiglia Dodge/SRT.