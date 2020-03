Fiat 500 Elettrica: ecco i prezzi, Launch Edition da 37.900 Euro

La nuova Fiat 500 Elettrica sarà svelata in via ufficiale soltanto nel corso della giornata di domani ma, come abbiamo visto anche nel nostro speciale d’approfondimento, in queste ore si stanno moltiplicando le informazioni sul nuovo progetto e le prime unità (tre serie speciali realizzate in collaborazione con i marchi Bulgari, Armani e Kartell) sono già state mostrate a Milano.

In attesa dell’evento di lancio di domani, emergono online nuovi dettagli sulla Fiat 500 Elettrica. La city car a zero emissioni del marchio italiano sarà disponibile in una versione “launch edition” che potrà essere ordinata già a partire da domani (ma con consegne nel secondo semestre dell’anno) con un prezzo di partenza di 37.900 Euro. La serie speciale di lancio sarà ordinabile online con un anticipo di 500 Euro per la prenotazione.

La versione “launch edition” della Fiat 500 Elettrica potrà contare su di un allestimento full-optional e sulla carrozzeria Cabrio. Di fatto, quindi, si tratterà di una versione “top di gamma” della nuova 500, la cui gamma completa sarà svelata soltanto nel corso della giornata di domani dopo la cancellazione dell’evento di presentazione che doveva svolgersi oggi al Salone di Ginevra (cancellato a causa del Coronavirus).

La serie speciale “di lancio” della nuova 500 Elettrica si chiamerà “La Prima” e sarà disponibile in 500 esemplari (almeno stando alle informazioni disponibili al momento). Le colorazioni previste saranno Celestial Blue, Mineral Grey e Ocean Green. Di serie ci sarà il sistema Uconnect con display da 10.25 pollici e la strumentazione digitale con display da 7 pollici oltre al caricatore DC. La dotazione includerà anche i cerca da 17 pollici e i sedili in ecopelle.

Fiat 500 Elettrica: prezzi da 32.900 Euro

In attesa di un’ultima conferma ufficiale, diventa sempre più probabile l’ipotesi che la nuova Fiat 500 Elettrica arrivi sul mercato con un prezzo di partenza di 32.900 Euro. Tale prezzo si riferirà alla versione berlina con un allestimento già molto ricco. Per la Cabrio ci vorranno almeno 2 mila Euro in più molto probabilmente.

Ricordiamo che la 500 Elettrica, essendo un modello a zero emissioni, potrà essere acquistata sfruttando i vari incentivi tra cui l’Ecobonus statale che permette di ottenere uno sconto sul prezzo d’acquisto di 4 mila Euro che diventano 6 mila Euro in caso di rottamazione. Se questi prezzi saranno confermati, la nuova Fiat 500 Elettrica sarà una delle city car elettriche più costose sul mercato.

Il prezzo di listino della 500 Elettrica dovrebbe essere praticamente lo stesso della MINI Cooper SE presentata lo scorso anno. A differenza della city car a zero emissioni di MINI, la nuova 500 Elettrica dovrebbe essere decisamente più compatta (3.84 metri per la MINI contro i circa 3.6 metri della 500) ed anche meno potente (la MINI ha 184 CV mentre la 500 dovrebbe fermarsi a 118 CV).

Alcuni elementi renderanno, sicuramente, la city car di Fiat molto interessante. La nuova 500 Elettrica avrà una batteria più grande (42 kWh contro 32,6 kWh) e, quindi, potrà contare su maggiore autonomia (320 chilometri contro 242 chilometri). L’autonomia ed il supporto agli standard di ricarica rapida rappresentano un elemento essenziale di un’elettrica e la nuova 500 sembra davvero avere le carte in regola per dire la sua.

Al netto della particolare ed esclusiva “launch edition” resta alto l’interesse sul listino prezzi della gamma completa della Fiat 500 e su quella che sarà la versione base della city car che comunque va considerata come un modello “premium”. Ulteriori aggiornamenti sulla nuova elettrica di casa Fiat arriveranno nel corso della giornata di domani. Continuate a seguirci per saperne di più sul nuovo modello.