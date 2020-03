Alfa Romeo Giulia e Stelvio in offerta da 349 Euro al mese per tutto il mese di marzo

Alfa Romeo ha presentato nuove offerte dedicate alle sue Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio in versione Model Year 2020. Sino alla fine del mese di marzo, infatti, i due modelli di segmento D della casa italiana disponibili a partire da 349 Euro e con la possibilità di scegliere tra noleggio, leasing o finanziamento la soluzione più in linea con le proprie esigenze con la certezza di poter contare sempre sulla stessa rata mensile.

Ricordiamo che Giulia e Stelvio MY 2020 sono le principali novità della casa italiana di questi ultimi mesi. Si tratta dei primi veri aggiornamenti ricevuti dai due modelli di casa Alfa Romeo sin dal loro debutto sul mercato. Il Model Year 2020 introduce diverse novità all’interno dell’abitacolo a partire dal nuovo display touch da 8.8 pollici disponibile di serie su tutta la gamma. Da notare anche l’introduzione degli ADAS di livello 2 oltre alla nuova versione entry level della Giulia

Giulia e Stelvio: le offerte di marzo

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulia, l’offerta del mese di marzo prevede la possibilità di acquisto con un prezzo promozionale di 38 mila Euro. Tale prezzo si riferisce alla Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV, la nuova versione entry level della gamma della berlina italiana. Con l’adesione al finanziamento Liberamente Alfa “Senza Confini” sarà possibile acquistare la Giulia da 349 Euro al mese.

L’offerta prevede un anticipo di 12.370 e 36 rate mensili da 349 Euro. Il Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua è di 16.799,89 Euro. Il finanziamento di FCA Bank prevede TAN fisso 4,49% (salvo arrotondamento rata), TAEG 5,85%, chilometraggio totale di 70.000 chilometri ed un costo supero 0,05 €/km.

Passiamo ora all’Alfa Romeo Stelvio. Il SUV della casa italiana riprende l’offerta della Giulia e per tutto il mese di marzo sarà disponibile con un prezzo promozionale di 44.000 Euro. Il prezzo indicato si riferisce allo Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, la versione “entry level” del SUV italiano che non è disponibile con il diesel da 136 CV.

La proposta di finanziamento prevede un anticipo di 11.440 Euro e 36 rate mensili da 349 Euro. La rata residua è di 24.749,53 Euro. Il finanziamento di FCA Bank prevede TAN fisso 4,49% (salvo arrotondamento rata), TAEG 5,52%, chilometraggio totale di 70.000 chilometri ed un costo supero 0,05 €/km.

Per maggiori dettagli sulle offerte di marzo riservate a Giulia e Stelvio MY 2020 consigliamo di consultare il sito di Alfa Romeo, da cui è possibile richiedere un preventivo online, oppure di visitare una delle concessionarie del marchio italiano. Come detto, le promozioni illustrate sono valide sino alla fine del mese di marzo.