Alfa Romeo Giulia e Stelvio: sino a fine febbraio la trazione integrale Q4 è in omaggio

Per la parte conclusiva del mese di febbraio, Alfa Romeo ha lanciato una nuova promozione, riservata all’Alfa Romeo Giulia ed all’Alfa Romeo Stelvio. I clienti interessati all’acquisto di uno dei due modelli, infatti, potranno recarsi nelle concessionarie del marchio per verificare le vetture in pronta consegna disponibili e sfruttare la promozione della settimana che permette di ottenere la trazione Q4 in omaggio.

In sostanza, sino alla fine del mese e solo per le unità già disponibili in concessionaria, sarà possibile acquistare una Giulia o uno Stelvio con trazione integrale Q4 al prezzo della versione con trazione posteriore. Il risparmio varierà in base alla configurazione scelta ma, considerando i prezzi di listino attuali, è quantificabile in oltre 2 mila Euro.

Ribadiamo che l’offerta dedicata alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio con trazione integrale Q4 è valida solo sino alla fine del mese. Con questa promozione, Alfa Romeo punta a smaltire le scorte accumulate nei mesi scorsi. Da notare, inoltre, che la maggior parte delle unità disponibili in pronta consegna di Giulia e Stelvio dovrebbero essere ancora delle MY2019.

Per maggiori dettagli sulla promozione è consigliabile recarsi in concessionaria.

Giulia e Stelvio MY2020: da 399 Euro al mese con noleggio, leasing o finanziamento

Oltre alla promozione riservata ai modelli in pronta consegna con trazione integrale Q4, segnaliamo che sino a fine mese è possibile acquistare le nuove Giulia e Stelvio MY 2020 con rate mensili da 399 Euro e con la possibilità di scegliere tra noleggio, leasing e finanziamento la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Ad esempio, per la nuova Giulia MY 2020 è possibile acquistare con finanziamento Liberamente Alfa la Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV con un prezzo promozionale di 37 mila Euro (il listino è di 43 mila Euro) e con anticipo di 9.680 Euro. Il finanziamento prevede le rate mensili da 399 Euro. Il valore garantito futuro della Giulia è pari alla rata finale residua di 16,799,89 Euro.

Per quanto riguarda il SUV, invece, sarà possibile acquistare lo Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV al prezzo promozionale di 44 mila Euro (il listino è di 50.500 Euro). L’offerta prevede l’adesione al finanziamento Liberamente Alfa con un anticipo di 9.760 Euro e 36 rate mensili da 399 Euro. Il valore garantito futuro dello Stelvio è pari alla rata finale residua da 24.750 Euro.

Per maggiori dettagli in merito alla promozione che permette di acquistare Giulia e Stelvio MY 2020 da 399 Euro, con la possibilità di puntare sul noleggio o sul leasing oltre che sul finanziamento senza andare a modificare la rata mensile, vi consigliamo di recarvi in concessionaria. Come detto, la promozione in questione è valida sino alla fine del mese di febbraio (anche se potrebbe essere rinnovata anche per marzo).

Ricordiamo che Giulia e Stelvio MY 2020 introducono diverse novità alla dotazione di serie, a partire dal nuovo display touch da 8.8 pollici con sistema Alfa Connect disponibile di serie su tutta la gamma dei due modelli della casa italiana. Da segnalare anche l’arrivo dei nuovi ADAS di livello 2 e nuove soluzioni per personalizzare l’estetica dei veicoli. Per la Giulia, inoltre, c’è anche il debutto del nuovo 2.2 turbo diesel da 136 CV, nuova soluzione entry level della gamma.