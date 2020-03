Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia a febbraio

Il marchio Fiat ha chiuso in positivo il mese di febbraio in Italia, registrando numeri in netta contro-tendenza rispetto al resto del mercato italiano. Il risultato del brand è legato in particolare agli ottimi dati raccolti dalla Fiat Panda che continua a registrare vendite più che soddisfacenti. La segmento A prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco ha chiuso il mese di febbraio conquistando, nuovamente, il titolo di auto più venduta in Italia.

Per la Panda, il totale di unità vendute a febbraio è stato pari a 14.507 con una crescita del +14% rispetto ai dati raccolti nel corso del febbraio dello scorso anno. La segmento A, grazie ai risultati di febbraio, si porta a 28.967 unità vendute da inizio 2020 in Italia registrando una crescita del +6% rispetto ai dati dei primi due mesi dello scorso anno.

Da notare che la Fiat Panda ha una quota di mercato del 53% del segmento A e del 9% dell’intero mercato italiano confermando il suo ruolo di leader indiscussa nel nostro Paese. Da segnalare che le Panda vendute in Italia sono quasi tutte dotate di alimentazione a benzina. Nei primi due mesi sono state vendute solo 3.518 unità di Panda a GPL, con un calo del -14% rispetto allo scorso anno, e meno di 600 unità di Panda a metano, con un calo del 40% rispetto allo scorso anno. Ancora non pervenuta la nuova Panda Hybrid.

Ypsilon seconda, quarta la 500X

Alle spalle della Fiat Panda, tra le auto più vendute in Italia, troviamo la “solita” Lancia Ypsilon che registra un totale di 12.202 unità vendute, un risultato che si traduce in un calo percentuale del -1.8% rispetto ai risultati registrati nel corso dello stesso periodo dello scorso anno. La city car di lancia precede la Renault Clio, terza con un totale di 7.888 unità immatricolate nel corso dei primi due mesi dell’anno in Italia.

Subito giù dal podio troviamo, invece, la Fiat 500X, che è anche il secondo modello più venduto tra quelli prodotti in Italia, che si ferma a 7.183 unità vendute, un risultato praticamente in linea con i dati dello scorso anno. Alle spalle del crossover di Fiat troviamo la Citroen C3, con 6.860 unità vendute, e la Jeep Renegade, sesta con 6.765 unità vendute e vendite praticamente in linea con lo scorso anno.

A completare la Top 10 dei modelli più venduti in Italia troviamo la Volkswagen Polo con 6.731 unità immatricolate, la Fiat 500, con 6.692 unità vendute (di cui 2.309 sono 500 Hybrid), l’Opel Corsa, con 6.442 unità vendute, e la Volkswagen T-Cross, decima con 6.344 unità vendute in Italia nel corso dei primi due mesi del 2020.