Alfa Romeo C8-R Tazio: l’hypercar per il WEC potrebbe essere così

Ora che Alfa Romeo ha presentato al pubblico le nuove Giulia GTA e GTAm, magari potrebbe concentrarsi sullo sviluppo di una hypercar per poter partecipare al Campionato Mondiale Endurance (WEC).

In attesa di notizie, il designer Arseny Kostromin ha pubblicato su Behance un interessante progetto digitale che immagina un possibile modello realizzato dalla casa automobilistica di Arese.

Alfa Romeo C8-R Tazio: il designer Arseny Kostromin ipotizza l’hypercar del Biscione

In occasione del 110º anniversario del Biscione, Kostromin ha pensato di progettare un concept che unisce perfettamente prestazioni, eleganza e bellezza, valori che caratterizzano i veicoli del marchio italiano. La supercar in questione prende il nome di Alfa Romeo C8-R Tazio. Quest’ultimo rende omaggio a Tazio Nuvolari che ha più volte vinto in Formula 1 e Le Mans con Alfa Romeo.

La base di partenza di questo progetto digitale è stata la bellissima Alfa Romeo Disco Volante. Man mano che lo sviluppo proseguiva, però, la super sportiva ha preso una forma completamente diversa, creandosi una propria identità.

La speciale C8-R Tazio dispone di una linea di cintura estremamente bassa e un parabrezza avvolgente che si mescolano perfettamente con il resto delle caratteristiche estetiche.

Sulla parte frontale possiamo vedere dei sottili fari composti da tre luci a LED che ricordano quelli adottati sul concept Tonale. Inoltre, sempre anteriormente c’è la particolare forma a triangolo che ricorda l’iconico trilobo di Alfa Romeo. Non mancano delle grosse prese d’aria, studiate appositamente per raffreddare al meglio il motore e per garantire delle performance aerodinamiche di alto livello, e uno splitter.

Per quanto riguarda il posteriore, possiamo vedere l’enorme alettone fisso con la bandiera italiana e la scritta Alfa Romeo sulla parte interna. Poco sotto trovano posto i fanali e un singolo scarico posto centralmente in posizione rialzata. Si tratta di un’unità Akrapovic in titanio ispirata a quelle presenti sulle monoposto di Formula 1.

Complessivamente, questo speciale concept Alfa Romeo C8-R Tazio è un progetto che sicuramente catturerebbe l’attenzione dei fan del Biscione se venisse creata una versione reale per il World Endurance Championship (WEC).