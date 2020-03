Fiat 500 Elettrica: svelata la data di presentazione ufficiale

La cancellazione del Salone dell’auto di Ginevra, a causa dell’epidemia di Coronavirus, ha costretto il gruppo FCA a rivedere i suoi piani per la presentazione dei nuovi modelli. Nel corso della giornata di oggi è arrivata la presentazione delle nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm ed ora si attendere il debutto della seconda novità che era in programma per il Salone di Ginevra, ovvero la Fiat 500 Elettrica.

La versione a zero emissioni della 500, che doveva essere il punto di riferimento della conferenza di presentazione in programma alla fiera svizzera, sarà svelata il prossimo 4 marzo. La conferma è arrivata in queste ore direttamente da FCA che ha annunciato l’evento di lancio che si svolgerà mercoledì prossimo senza però aggiungere alcun dettaglio. Molto probabilmente, la presentazione della nuova Fiat 500 Elettrica avverrà in diretta streaming. Di certo, ne sapremo di più nelle prossime ore.

L’annuncio della data di presentazione, accompagnato dalla frase “l’alba di una nuova era sta arrivando“, è anche l’occasione per il rilascio di un nuovo teaser che ci svela i dettagli del frontale della nuova Fiat 500 Elettrica. Da notare che l’immagine, inviata da FCA via e-mail, è in bassa risoluzione.

Per ora, Fiat ha mantenuto uno stretto riserbo sul progetto della nuova Fiat 500 Elettrica. La versione a zero emissioni della 500 è pronta per entrare in produzione nello stabilimento di Mirafiori dove FCA punta a raggiungere un target di 80 mila unità prodotte all’anno una volta che la produzione del modello sarà entrata a regime.

A Mirafiori saranno prodotte tutte le unità di 500 Elettrica. La vettura sarà esportata dallo stabilimento piemontese in tutti i principali mercati internazionali. Ad oggi, è già confermata la vendita in Europa e in Nord America. La city car sarà commercializzata, molto probabilmente, anche in diversi mercati asiatici e in Sud America.

Ad oggi, non si conoscono ancora i dettagli tecnici del progetto della nuova Fiat 500 Elettrica. La nuova city car elettrica di Fiat potrebbe essere commercializzata con diversi tagli di batteria, in modo da consentire agli utenti di scegliere la versione in base alle proprie esigenze. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il listino dovrebbe partire da circa 30 mila Euro che, grazie all’ecobonus statale, potranno diventare meno di 25 Euro.

Per ora non ci resta che attendere il prossimo 4 marzo per la presentazione ufficiale, in anteprima mondiale, della nuova Fiat 500 Elettrica. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sull’evento di lancio.