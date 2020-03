Ferrari Stallone immagina la prossima hypercar di Maranello

Se pensate che la SF90 Stradale sia la vettura di Maranello più bella vista fino ad ora, allora potreste ricredervi dando un’occhiata a questo concept progettato da Murray Sharp chiamato Ferrari Stallone.

Nel progettare il veicolo, Sharp ha cercato di combinare la finezza e la bellezza della Ferrari 250 GTO con le linee da corsa audaci e senza compromessi della mitica F40. Lo studio ha attraversato una serie di step prima di arrivare al risultato finale.

Ferrari Stallone: la nuova hypercar di Maranello secondo Murray Sharp

La parte anteriore della Ferrari Stallone è dotata di una serie di prese d’aria e di fari ben evidenti. La supercar include anche uno splitter anteriore realizzato in fibra di carbonio e delle piccole telecamere orientate verso il posteriore che sostituiscono i tradizionali specchietti retrovisori esterni.

La Stallone vanta, poi, un parabrezza con un design più curvo rispetto a ciò che abbiamo visto fino ad ora sulle supercar del cavallino rampante. Questo ha permesso a Sharp di spostare la posizione dei montanti anteriori per migliorare la visibilità esterna. I laterali della supercar dispongono di ampi tunnel d’aria volti a migliorare l’aerodinamica.

Per quanto sorprendenti possano essere la parte anteriore e i laterali, il retro di questo concept è davvero uno spettacolo in quanto troviamo un diffusore, una luce per la pioggia ispirata a quella delle monoposto F1 e dei fanali posteriori a LED semicircolari.

La Ferrari Stallone è dotata, inoltre, di terminali di scarico di prim’ordine molto simili a quelli della Porsche 918 Spyder. La prossima hypercar della casa automobilistica modenese è attesa dopo il 2022 come confermato verso la fine dell’anno scorso.

Il nuovo bolide dovrebbe concentrarsi su leggerezza, aerodinamica e controllabilità e quindi meno sulla potenza. In attesa delle prime informazioni, godetevi questo interessante concept realizzato da Murray Sharp.