PSA e FCA: Conte chiede all’UE un ripensamento delle regole sulla concorrenza

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto giovedì all’Unione Europea un ripensamento delle regole sulla concorrenza che secondo il Premier potrebbero ostacolare la creazione di campioni europei in grado di competere sui mercati globali in settori tra cui quello delle automobili. Conte ha affermato che l’Europa deve intensificare la collaborazione per sviluppare nuovi settori strategici e dare impulso a campioni in settori come il settore automobilistico, dove Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo francese PSA si stanno preparando a fondersi.

“Vogliamo far crescere i nostri campioni europei, sto pensando a progetti nel settore automobilistico”, ha dichiarato Giuseppe Conte in una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron a Napoli, aggiungendo che le regole della concorrenza dovrebbero essere esaminate. “Erano regole sviluppate per il mercato unico, ma in alcuni casi evidentemente non sono più regole per competere in un mercato globale”, ha affermato il Primo Ministro italiano.

