Fiat Chrysler sta limitando l’accesso ai suoi stabilimenti per il coronavirus

Il gruppo Fiat Chrysler sta limitando l’accesso ai suoi stabilimenti europei a seguito della diffusione del coronavirus nel nord Italia. Anche la società di ingegneria e design italiana Italdesign-Giugiaro ha chiuso le sue due strutture a Torino dopo che un dipendente si è rivelato positivo per il virus. I casi di coronavirus in Italia, il paese più colpito in Europa, sono saliti a oltre 200, con tre morti, spingendo il governo a chiudere le aree più colpite nelle parti settentrionali del paese.

Fiat Chrysler a Torino ha il suo centro amministrativo principale. Proprio in Piemonte si sono verificati tre casi di coronavirus. In una lettera a fornitori e visitatori, FCA ha dichiarato che l’accesso a tutte le sue strutture europee sarà rifiutato a coloro che sono stati in uno dei 13 comuni italiani colpiti dall’epidemia di virus. La lettera vieta l’accesso anche le visite di chiunque sia stato in Cina o in un altro paese asiatico negli ultimi 15 giorni. Sono escluse anche le persone che sono state in contatto diretto o indiretto con altre persone potenzialmente infette dal virus. Un portavoce della FCA ha confermato la lettera. Le fabbriche del gruppo italo americano in Italia sono aperte e funzionano normalmente.

FCA non ha siti nelle aree interessate dal blocco. La maggior parte delle persone colpite dal coronavirus sono raggruppate intorno a Codogno, 60 km a sud-est di Milano. Domenica domenica Italdesign ha dichiarato che sospenderà le attività produttive nei suoi due siti a Torino per precauzione dopo che un dipendente che lavora nella sua struttura di Nichelino è risultato positivo al coronavirus. La società ha dichiarato che sta lavorando per identificare le persone che hanno avuto contatti con il dipendente interessato.