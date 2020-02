Patenti, in Italia sono attive 40 milioni

L’Osservatorio Autopromotec ha rivelato un dato molto interessante presente in Italia. Sono 40 milioni le patenti di guida attive nel nostro Bel Paese. Questo dato, inoltre, smentisce il calo dell’utilizzo dell’auto per spostarsi. Gli ultimi dati disponibili (gennaio 2019) confermano che in Italia ci sono esattamente 39.074.955 patenti attive.

Parliamo di un aumento del 10,8% rispetto a quanto registrato nel 2010 (35,3 milioni). Queste informazioni riportate dall’Osservatorio Autopromotec, prendendo in considerazione i dati del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, evidenziano che gli italiani non hanno alcuna intenzione di abbandonare i propri veicoli.

Patenti: circa 40 milioni attive in Italia nel 2019 secondo l’Osservatorio Autopromotec

Sempre secondo l’osservatorio, le persone si affidano maggiormente a un mezzo personale (soprattutto auto e moto) anche perché il trasporto pubblico non è molto efficiente in Italia. Dunque, le persone vogliono garantirsi una maggiore libertà di movimento.

L’aumento del numero delle patenti dimostra che gli italiani non hanno perso alcun interesse nei confronti delle auto. Ciò è testimoniato anche dal crescente aumento delle immatricolazioni anno dopo anno, con un tasso fra i più alti al mondo da parecchio tempo. L’Osservatorio Autopromotec ha fornito, poi, un prospetto sulla percentuale di crescita dal 2010 al 2019 delle patenti di guida attive nelle varie regioni d’Italia.

Il Trentino Alto Adige si è classificato al primo posto con un incremento del 21,3%. Il podio si completa con Lombardia ed Emilia-Romagna che hanno ottenuto delle percentuali rispettive di 19,3% e 13,5%.

Il resto della classifica vede il Veneto al quarto posto con il 12,6% in più, le Marche in quinta posizione con l’11,4% in più e Lazio ed Umbria entrambe al sesto posto con un +10,1%. Proseguendo, abbiamo la Liguria con il 6,4% in più, la Sardegna con un +5,4% e la Campania con il 4,6% in più.

Per quanto riguarda il numero delle patenti attive, invece, troviamo al primo posto la Lombardia con 6,5 milioni mentre al secondo posto c’è il Lazio con 3,7 milioni. La terza posizione è occupata dalla Campania con 3,4 milioni mentre fuori dal podio ci sono Veneto con 3,3 milioni e Sicilia con 3,1 milioni.