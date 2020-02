Ferrari F50: oltre 250.000 euro spesi per ricostruire un esemplare del 1996

Anche se si tratta di un’auto parecchio importante in quanto ha celebrato il 50º compleanno del cavallino rampante, la Ferrari F50 è stata un po’ trascurata dagli appassionati di auto.

Descritta come una vettura di Formula 1 da strada dall’allora capo Luca di Montezemolo, la supercar in edizione speciale riesce ancora oggi a stupire le persone per via del suo design elegante e particolare. Inoltre, il veicolo aveva un asso nella manica: un motore V12 da 4.7 litri molto simile al V12 da 3.5 litri utilizzato da Maranello nella monoposto 641 di Formula 1 guidata da Alain Prost.

Ferrari F50: un esemplare torna in vita grazie a un ampio restauro fatto dall’ultimo proprietario

A pieno regime, la Ferrari F50 è in grado di raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Complessivamente, la casa automobilistica modenese ha prodotto solo 348 esemplari e addirittura il 180º viene descritto come “la F50 nelle migliori condizioni al mondo”.

Il telaio n°ZFFTA46B000106150, offerto in vendita da Girando & Co, è un esemplare del 1996 dotato della certificazione Ferrari Classiche e appartenuto a due proprietari italiani. La vendita include anche tutti i manuali originali, il kit di attrezzi originale e la custodia per l’hardtop rimovibile.

Il primo proprietario ha accudito molto bene questa supercar che è stata esposta in tutto il suo splendore all’evento Auto e Moto d’Epoca e alla Ferrari Mondiali. Il secondo, invece, ha acquistato il veicolo nel 2015 ed è colui che ha commissionato una ricostruzione spendendo oltre 250.000 euro.

Completata verso la fine del 2019, le revisioni apportate a questo esemplare sono ben evidenti. Basta guardare la vernice splendente, il vano motore, i pannelli delle portiere e il cambio. Attualmente il contachilometri di questa Ferrari F50 riporta 34.434 km percorsi e, come previsto, Girando & Co non ha riportato il prezzo di vendita (disponibile solo su richiesta).