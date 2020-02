Fiat 500L Sport: si parte da 22.250 euro per la versione benzina

La Fiat 500L, il famoso monovolume della casa automobilistica torinese, da oggi è disponibile anche nella versione Sport che è attualmente l’allestimento top di gamma. Rispetto alla variante Cross da cui deriva, la vettura propone un design ancor più sportivo.

A livello estetico troviamo dei cerchi in lega dedicati da 17″ in nero opaco, degli inserti in Nero Diabolik, dei vetri posteriori privacy e un abitacolo caratterizzato da illuminazione ambientale e un sedile del guidatore con regolazione lombare.

Fiat 500L Sport: debutta in Italia la versione sportiva della monovolume

La nuova Fiat 500L Sport è disponibile a partire da 22.250 euro nella versione con motore benzina aspirato da 1.4 litri che sviluppa una potenza di 95 CV. Si passa a 24.750 euro per la variante con propulsore diesel Multijet da 1.3 litri sempre da 95 CV e a 26.250 euro per il modello con Multijet 1.6 diesel da 120 CV. Disponibile anche un’altra opzione con il motore 1.3 a gasolio e il cambio automatico Dualogic al prezzo di 26.000 euro.

La 500L Sport porta con sé alcune caratteristiche specifiche. Esempi sono le pinze freno rosse (dal costo aggiuntivo di 200 euro), il pacchetto Kit Seat High Sport da 200 euro che permette di regolare l’altezza e la parte lombare del sedile passeggero e i tavolini posteriori ripiegabili.

In alternativa, pagando 300 euro, è possibile aggiungere i sedili anteriori con funzione di riscaldamento. La casa automobilistica torinese mette a disposizione pure il pacchetto Bad S da 250 euro con pinze freno e calotte degli specchietti retrovisori di colore rosso. In alternativa ai cerchi lega standard, la Fiat 500L Sport può essere personalizzata con il set Cross bicolore da 17″ dal prezzo di 300 euro.

Per quanto riguarda le colorazioni, è possibile acquistare la monovolume sportiva in Rosso Passione, Bianco Gelato, Nero Cinema e Grigio Moda. Prevista anche la combinazione bicolore con tetto in nero opaco o nero lucido e corpo in Grigio Moda Matt. Il tutto pagando 1300 euro in più.