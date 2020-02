Alfa Romeo 1900C Sprint Coupé: in vendita un esemplare dall’animo sportivo

Nel 1951, Alfa Romeo introdusse una nuova vettura con a bordo un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri con il nome di 1900. La gamma era composta da diversi modelli con telaio standard, a passo lungo e a passo corto, quest’ultima chiamata Alfa Romeo 1900C.

L’auto ha partecipato a numerose gare nel campionato italiano di auto sportive. Mentre la maggior parte degli esemplari realizzati vantavano una carrozzeria Touring, una parte più piccola ha ottenuto la carrozzeria coupé di Pininfarina.

Alfa Romeo 1900C Sprint Coupé: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esemplare del 1953 in ottime condizioni

In qualunque iterazione prodotta, la 1900 è considerata una delle auto più collezionabili della casa automobilistica di Arese. Questo mese, RM Sotheby’s sta proponendo in vendita un esemplare della Alfa Romeo 1900C Sprint Coupé del 1953 con telaio n°01422.

Abbiamo di fronte un esemplare di fine Serie I che ha beneficiato di una lunga proprietà italiana. Come dimostrato da numerose registrazioni presso l’Automobile Club d’Italia (ACI), il telaio n°01422 ha ottenuto l’immatricolazione alla fine di settembre del ‘53. In base alla documentazione, la vettura ha gareggiato nella Mille Miglia Storica e ha trascorso gli ultimi quattro anni della sua vita con un proprietario bresciano.

Durante questo periodo, la 1900C Sprint Coupé ha ottenuto un restauro e una riverniciatura della carrozzeria in Rosso Matador, abbinato a degli interni base con profili in marrone scuro.

RM Sotheby’s ha precisato che sotto il cofano è presente un motore Tipo 1308 non originale ma modificato e inoltre è accompagnato da un blocco motore di ricambio non restaurato. Sfortunatamente, la famosa casa d’aste non ha riportato un probabile prezzo di vendita ma sicuramente sarà abbastanza alto.