Dodge Charger SRT Hellcat si scontra con una McLaren 720S in una drag race

La Dodge Charger SRT Hellcat e la McLaren 720S sono due vetture appartenenti a segmenti ben diversi ma hanno in comune una cosa: prestazioni. Per dimostrarvi di cosa stiamo parlando, vi proponiamo in questo articolo una drag race condotta da RoadTest TV fra due esemplari delle vetture succitate.

La Charger SRT Hellcat rivestita in blu nasconde sotto il cofano il mostruoso motore V8 sovralimentato da 6.2 litri che sul modello standard produce una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima. Tuttavia, abbiamo di fronte un esemplare modificato che sviluppa circa 900 CV.

Dodge Charger SRT Hellcat: la muscle car a quattro porte si scontra con una delle supercar più veloci al mondo

D’altra parte c’è una McLaren 720S in sky blu equipaggiata da un propulsore V8 biturbo da 4 litri il quale produce 710 CV di potenza e 770 nm di coppia massima. Nessuna modifica è stata apportata al gruppo propulsore a parte un misterioso cambiamento al sistema di scarico.

Chissà se una muscle car americana modificata come questa Dodge Charger SRT Hellcat sarà in grado di competere con una delle supercar più veloci presenti sul mercato, ossia la 720S.

Non vi riveleremo chi ha vinto questa drag race ma possiamo dirvi che il vincitore ha completato il quarto di miglio in 9,73 secondi a una velocità di 230 km/h mentre l’avversario in 9,94 secondi a 227 km/h. Non ci resta che lasciarvi con il filmato per scoprire la vettura vincitrice di questa gara.