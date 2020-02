VLF Force 1 V10: in vendita l’esemplare costruito per Henrik Fisker

È da un po’ che non sentiamo parlare di VLF. Nelle scorse ore è stato riportato che uno degli esemplari della rarissima VLF Force 1 V10 è disponibile all’acquisto. Elencata da Canepa, questa particolare unità del 2018 sarebbe stata costruita per Henrik Fisker.

Molti di voi sicuramente sapranno che Fisker si è occupato della progettazione del veicolo e il suo cognome viene richiamato dalla lettera F presente nel nome VLF. Le altre due lettere rappresentano Gilbert Villarreal e Bob Lutz.

VLF Force 1 V10: un esemplare della speciale Dodge Viper è in vendita

Dato che lo sviluppo di un’auto completamente nuova è costoso e richiede tempo, il team ha deciso di realizzare la Force 1 V10 partendo da una Dodge Viper. Il veicolo è stato ampiamente modificato e vanta una carrozzeria in fibra di carbonio davvero unica. Questo materiale non è stato adottato solo per motivi estetici ma per risparmiare peso in quanto la supercar pesa meno di 1542 kg.

I cambiamenti continuano nell’abitacolo poiché la vettura propone dei sedili in pelle trapuntata e rivestimenti in alcantara. Il conducente troverà anche delle finiture in fibra di carbonio, un volante modificato e un quadro strumenti familiare.

Nonostante il motore V10 da 8.4 litri della Viper sia già di per sé parecchio performante, VLF ha deciso di renderlo ancora più potente. Grazie alle testate modificate e a un nuovo albero a camme, la VLF Force 1 V10 produce 755 CV di potenza e 865 nm di coppia massima.

Accanto al propulsore troviamo un cambio manuale a 6 rapporti che permette al veicolo di scattare da 0 a 96 km/h in 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 351 km/h. Inoltre, la sportiva è capace di completare il quarto di miglio in 10,97 secondi a 220,29 km/h.

Originariamente, VLF aveva pianificato la produzione di 50 esemplari ma la descrizione dell’annuncio di vendita riporta che soltanto cinque sono stati effettivamente costruiti.