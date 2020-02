Jenson Button: Leclerc deve sfidare Hamilton

L’ex campione del mondo Jenson Button crede che il pilota della Ferrari Charles Leclerc debba provare a sfidare Lewis Hamilton per il campionato di Formula 1 del mondo in questa stagione. La Ferrari ha subito una brutta sconfitta nel 2019, lasciando la Mercedes vincere il sesto titolo costruttori e piloti con relativa facilità. Parlando al Daily Mail, l’ex pilota della McLaren ritiene che il francese debba iniziare a lavorare sodo per raggiungere nuove vette.

Ha detto: “Charles Leclerc ha superato il periodo di luna di miele in Ferrari e ora si tratta di migliorare ulteriormente e quest’anno deve essere l’anno in cui combatte per il campionato”. Il 22enne si è già scrollato di dosso l’etichetta n. 2 alla Ferrari dopo aver battuto il compagno di squadra Sebastian Vettel, con i piloti ora considerati alla pari dal caposquadra Mattia Binotto.

E Button pensa che questa potrebbe essere la migliore possibilità della Ferrari da anni di lottare con la Mercedes fino in fondo. Ha aggiunto: “Non vedo l’ora di vedere cosa succede alla Ferrari, penso davvero che faranno di tutto per battere la Mercedes. Non appena si renderanno conto che devono combattere contro Lewis [Hamilton], piuttosto che tra loro, avranno una grande possibilità di lottare per il campionato”.

