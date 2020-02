Ferrari F40: ecco un bellissimo esemplare in Verde Abetone

Verde Abetone è una speciale colorazione utilizzata su alcune supercar Ferrari come la 488 Pista, la 599, la F12 e la Ferrari F40. Abetone è una frazione del comune sparso di Abetone Cutigliano presente in provincia di Pistoia (in Toscana), a circa 80 km da Firenze. Le persone si recano in questo luogo principalmente per sciare.

Non si può negare il fatto che questa colorazione somiglia molto alla British Racing Green adottata su alcuni esemplari in vendita nel Regno Unito. Ferrari ovviamente non è d’accordo nell’usare questo colore sulle sue vetture poiché le ha costruite attorno alla colorazione rossa.

Ferrari F40: uno dei pochi esemplari non in colorazione rossa

La F40 presente in questo articolo, quindi, avrebbe dovuto indossare solo questa verniciatura. L’esemplare in oggetto appartiene a Eugenio Amos, un famoso pilota di auto da corsa. Da quello che sappiamo Amos aveva in precedenza due Ferrari F40, una delle quali è stata venduta circa tre anni fa. Oltre alla particolare Verde Abetone presente esternamente, la sportiva di Maranello dispone di un abitacolo rivestito in Cuoio Schedoni anziché il solito rosso.

Alcune persone affermano che queste modifiche avrebbero danneggiato il valore della vettura ma sinceramente abbiamo di fronte un esemplare unico nel suo genere e inoltre la colorazione verde calza perfettamente. In fondo all’articolo trovate due video pubblicati su YouTube che ci mostrano più da vicino questa speciale F40.

Vi ricordiamo che il modello è equipaggiato da un motore V8 da 2.9 litri che riesce a sviluppare una potenza di 478 CV a 7000 giri/min e 577 nm di coppia massima a 4000 giri/min, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti.

Il propulsore sovralimentato dispone di due turbocompressori IHI, una distribuzione a doppio albero a camme in testa per bancata e quattro valvole per cilindro con due iniettori per cilindro.

Grazie al suo rapporto peso/potenza di 2,58 kg/CV e una potenza specifica di 163 CV/litro, la Ferrari F40 è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,10 secondi e da 0 a 200 km/h in 11,30 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è di 326 km/h.