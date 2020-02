Jeep Gladiator: in vendita l’esemplare usato nello spot del Super Bowl

Lo spot pubblicitario Groundhog Day di Jeep, interpretato da Bill Murray con la partecipazione del Jeep Gladiator 2020, è stato il video più visto sui social network durante la settimana del Super Bowl LIV.

Il video pubblicitario in formato originale, presente sul canale YouTube della casa automobilistica americana, ha oltre 50 milioni di visualizzazioni al momento della pubblicazione di questo articolo.

Jeep Gladiator: un rivenditore sta proponendo in vendita il pick-up dello spot Groundhog Day

Per tutti coloro che sono grandi fan di Bill Murray o che sono collezionisti di veicoli Jeep, un rivenditore del Michigan ha messo in vendita proprio il pick-up utilizzato per filmare lo spot pubblicitario. Moore Motor Sales, con sede a Caro (nel Michigan), è il rivenditore che attualmente ha il veicolo nel suo inventario di prodotti.

Secondo un articolo pubblicato online, il dipartimento pubblicitario di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avrebbe contattato il rivenditore chiedendogli di utilizzare il veicolo per completare le riprese dello spot in quanto Murray avrebbe accettato di firmare il contratto a gennaio, poche settimane prima dell’inizio del Super Bowl.

Il concessionario del Michigan, assieme a un altro rivenditore del Wisconsin che aveva una Jeep Gladiator Rubicon molto simile, hanno inviato i veicoli a Woodstock (nell’Illinois) dove è stato girato lo spot. La compagnia di produzione ha percorso circa 32 km con il pick-up prima di riconsegnarlo a Moore Motors Sales.

Ci sono anche prove di alcuni peli di marmotta trovati sui sedili anteriori poiché nel video pubblicitario è stata usata una vera marmotta. Il Jeep Gladiator Rubicon in vendita è abbastanza ricco di optional e viene proposto ad un prezzo di 51.468 dollari con uno sconto di 5882 dollari.