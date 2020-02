La Ferrari sta deliberatamente sottoperformando nei test pre-stagionali?

La Mercedes non crede alle performance della Ferrari nel primo round dei test pre-stagionali a Barcellona e ritiene che il team del cavallino rampante starebbe mascherando i loro reali valori. Questo almeno secondo un post pubblicato sul loro sito ufficiale. Il Cavallino Rampante ha avuto molti problemi in questi primi giorni di test perdendo giri a causa di motivi tecnici, e quando la macchina era in esecuzione il loro ritmo è sembrato essere sensibilmente più basso rispetto a quello di Mercedes e Red Bull.

Il caposquadra Mattia Binotto è stato costretto ad ammettere che “Le altre squadre sono più veloci di noi al momento”. Ma la Mercedes non dà nulla per scontato e nella sua recensione interna dei test di Barcellona ha detto che non stanno dando nulla per scontato in termini di vantaggio attuale rispetto ai loro rivali, in particolare dato l’uso che la Ferrari ha fatto della sua unità di potenza.

Afferma: “Red Bull porterà un secondo pacchetto di upgrade alla seconda prova? Perché la Ferrari ha passato questo test facendo funzionare la sua PU (unità di potenza) costantemente a livelli molto più bassi rispetto ai suoi team partner? Quello che possiamo dire è che prevediamo che la battaglia di Melbourne sarà serrata soprattutto tra i team di vertice.”

