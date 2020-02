Fiat Grand Siena: richiamati in Brasile oltre 11.000 esemplari

Oltre che per la Mobi, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha emesso un richiamo nelle scorse ore sempre in Brasile per alcuni esemplari della Fiat Grand Siena. Secondo le informazioni condivise dal gruppo automobilistico italo-americano, le varianti oggetto di richiamo sono quelle Attractive 1.0 e 1.4 e i model year 2019 e 2020.

Agli esemplari interessati nel richiamo verranno sostituiti l’airbag del lato conducente e il volante. È stato identificato che, in caso di un incidente che provoca l’apertura dell’airbag, sorge la possibilità di un distacco della copertura del dispositivo. Questo fenomeno potrebbe causare danni fisici gravi o addirittura mortali agli occupanti delle Grand Siena coinvolte.

Fiat Grand Siena: il richiamo riguarda un problema all’airbag lato conducente e al volante

Complessivamente, FCA ha dichiarato che sono coinvolte 11.705 unità della vettura con numeri di telaio non sequenziali le cui ultime sei cifre vanno da 369004 a 381096. La sostituzione dell’airbag del conducente e del volante verrà effettuata in maniera completamente gratuita a partire dal 30 marzo presso le concessionarie autorizzate della casa automobilistica torinese.

In base a quanto riportato, il tempo minimo per la riparazione è di circa 1 ora. I proprietari delle Fiat Grand Siena interessate nel richiamo dovranno prenotare anticipatamente l’intervento sfruttando il sito web di Fiat Brasile oppure contattando il Centro Assistenza Clienti Fiat usando un numero dedicato (0800-707-1000).