Fiat Chrysler richiama Fiat Mobi

Fiat do Brasil ha convocato i proprietari di veicoli Fiat Mobi, di tutte le versioni, dall’anno modello 2016 al 2020, dal 24 febbraio 2020, a programmare la loro presenza presso una delle concessionarie Fiat, in modo che possa essere fornita gratuitamente, la sostituzione dell’interruttore delle luci dei freni dei veicoli chiamati.

Fiat do Brasil ha convocato i proprietari di veicoli Fiat Mobi, di tutte le versioni, dall’anno modello dal 2016 al 2020

È stato identificato che il circuito elettrico dell’interruttore del freno è inferiore a quello specificato per la corrente elettrica nel veicolo, causando un sovraccarico. Questo sovraccarico può causare un guasto all’interruttore, compromettendo le luci dei freni del veicolo. Se le luci dei freni non vengono accese mentre il veicolo è in movimento, i conducenti di altri veicoli sulla strada non saranno avvisati di arrestare o ridurre la velocità del veicolo, aumentando il verificarsi di incidenti con danni materiali, gravi danni fisici o persino fatali per gli occupanti dei veicoli e / o di terzi.

Le unità coinvolte sono le Fiat Mobi prodotte tra il 2016 e il 2020. Hanno numeri di telaio non sequenziali (ultime sei cifre) da 410004 a 662855. Il tempo minimo per la riparazione è di circa 1 ora. Fiat sta chiedendo ai suoi clienti di programmare le riparazioni in anticipo presso il proprio rivenditore FIAT preferito. Per consultare i numeri del telaio in questione e / o ulteriori informazioni, consultare il sito Web www.fiat.com.br o contattare il Centro di assistenza clienti FIAT chiamando il numero 0800 707 1000 o tramite FIAT WhatsApp al 2123 6000.

Ti potrebbe interessare: Fiat Mobi Pick up riappare in una nuova foto spia