Mercato auto in Europa: le vendite passano a 15,7 milioni nel 2019

Le vendite di nuove auto in Europa sono aumentate a 15.257.412 unità l’anno scorso, segnando il miglior risultato raggiunto in oltre un decennio. Secondo JATO Dynamics, questo risultato segna il sesto anno di guadagno e un aumento delle immatricolazioni di 171.452 rispetto al 2018.

Nonostante la crescita, però, la società di analisi ha notato che le cose non sono così rosee come sembrano. In particolare, gli analisti hanno affermato che “i risultati positivi possono essere ampiamente spiegati dagli acquisti effettuati a dicembre per anticipare le nuove normative europee sulle emissioni che sono entrate in vigore all’inizio del 2020“.

Vendite auto in Europa: la Tesla Model 3 si conferma la EV più apprezzata del 2019

La spinta dell’ultimo minuto ha contribuito ad investire una tendenza negativa poiché le vendite sono state in realtà in calo dello 0,4% da gennaio a novembre. I più grandi mercati nel 2019 sono stati Germania, Regno Unito e Francia seguiti da Italia e Spagna.

Nel 2019 sono stati immatricolati 1,28 milioni di veicoli elettrificati. Il 28% di essi erano veicoli elettrici a batteria (BHEV), ciò significa 356.300 unità (il 2,3% delle immatricolazioni complessive di auto in Europa). Quest’ultimo rappresenta un nuovo record per i veicoli a zero emissioni e JATO Dynamics attribuisce gran parte del merito alla Tesla Model 3.

Il veicolo elettrico entry-level della società “ha raggiunto enormi livelli di successo durante il suo primo anno sul mercato ed è diventata la vettura completamente elettrica più venduta“. Le vendite complessive hanno superato oltre 95.000 unità e questo ha reso la Model 3 il 51º veicolo più popolare nel continente.

Felipe Munoz, analista di JATO Dynamics, ha detto: “Non c’è dubbio che la Model 3 abbia sconvolto il mercato europeo diventando l’auto elettrica più venduta. Nonostante ciò, la Model 3 è una berlina e non è il tipo di veicolo che i consumatori stanno cercando“.

I consumatori europei sono molto interessati a SUV e crossover

Secondo altri dati rilevati dalla società di ricerca, le persone cercano molto crossover e SUV. L’anno scorso queste categorie di veicoli hanno rappresentato il 38,3% del mercato europeo. Parliamo di un nuovo record e un aumento di circa il 3% rispetto all’anno precedente.

L’unico altro tipo di veicolo a guadagnare quote di mercato è il furgone le cui vendite sono cresciute dello 0,4%. Dunque, city car, compatte, subcompatte, berline di medie dimensioni e auto lussuose non hanno attraversato un anno fiorente.

Nonostante ciò, i quattro veicoli più popolari in Europa l’anno scorso erano tutte auto e non crossover o SUV: Volkswagen Golf (410.330 esemplari immatricolati), Renault Clio (319.136), Volkswagen Polo (256.259) e Ford Fiesta (228.183). Il crossover più popolare è stato il Volkswagen Tiguan che ha totalizzato 224.890.