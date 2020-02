Ferrari Dino 308 GT4 con scarico custom è in cerca di un nuovo proprietario

Fatta eccezione per la Golden Adge nel motorsport nei primi anni 2000, gli anni ‘60 e ‘70 possono essere considerati gli anni di gloria per Ferrari in Formula 1. Durante i due decenni, la scuderia di Maranello è riuscita a portarsi a casa sei volte il titolo costruttori e quello piloti.

Numerosi fattori hanno contribuito all’ascesa del team F1, in particolare le auto e i piloti. Nomi come Phil Hill, John Surtees e Niki Lauda hanno portato le monoposto del cavallino rampante in cima al podio tantissime volte, guadagnando un posto nella storia del motorsport.

Ferrari Dino 308 GT4: un esemplare in vendita rende omaggio a Niki Lauda e Clay Regazzoni

Ancora oggi, in un momento in cui Mercede-AMG è diventato il campione indiscusso della Formula 1, i nomi summenzionati, assieme ad altri (come Michael Schumacher), sono ancora presenti nel cuore dei fan. Alcuni di questi appassionati riproducono il proprio apprezzamento nei confronti della casa automobilistica modenese sui veicoli personali.

È il caso di questa particolare Ferrari Dino 308 GT4 del 1975 che dispone di una livrea che ha l’obiettivo di onorare i colori usati sulla 312 F1 guidata decenni fa da Niki Lauda e Clay Regazzoni. La vettura, introdotta in pista nel ‘75, ha partecipato a diverse competizioni e cinque anni dopo riuscì a salire al primo posto per ben 27 volte, guadagnando quattro titoli costruttori e tre piloti della Ferrari.

L’uomo dietro a questa speciale 308 GT4 ha voluto trasformarla per onorare i due piloti e la loro monoposto. Su questo esemplare è stato svolto un sacco di lavoro di personalizzazione e inoltre sostiene di avere 150 foto e un video che documentano il progetto.

Nonostante abbia speso oltre 125.000 dollari per tutti i cambiamenti e le modifiche apportate a questa Ferrari Dino 308 GT4, ora il proprietario la sta proponendo in vendita al North Hollywood (in California) per 58.950 dollari tramite il sito Internet ClassicCars.com.

Abbiamo di fronte una delle sole 598 unità costruite nel 1975 e uno dei soli 2326 esemplari prodotti complessivamente dal ‘74 all’80. Sotto il cofano è presente un motore V8 da 2.9 litri con distribuzione bialbero su ogni bancata e alimentazione a quattro carburatori doppio corpo che sviluppa una potenza di 255 CV.